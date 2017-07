"Con uniforme de alférez salí del cuartel y levanté el puño"

Macareno, en Málaga estudió Económicas. José Manuel García (Sevilla, 1954) sustituyó a Lolo Silva como delegado de Deportes en el Ayuntamiento. Celebra que Torrijos esté en casa.

-¿Dónde surge su militancia?

En mi familia somos todos béticos excepto un tío mío que es sevillista y además es de derechas"

-En Málaga, donde fui a estudiar Económicas. Entré en OPI, una organización contra la posición eurocomunista del Partido Comunista. Y en 1974 entro en el Pecé.

-¿En qué barrio crece?

-En la Macarena. Mi madre cruzó la calle y dio a luz en el hospital de la Cruz Roja.

-¿Dónde trabajaba su padre?

-Era funcionario del Ministerio de Hacienda. Vive con 94 años.

-En Hacienda coincidiría con Juan Sierra, el padre de Quino...

-Fueron muy amigos. Mi padre es un bético recalcitrante. Ya no se puede mover y se pasa todo el día sentado en un sillón. Encima tiene un cuadro del equipo que ganó la Copa del Rey del 77 que le regaló Rafa Gordillo. Otra vez lo visitaron Esnaola y Buenaventura.

-El Betis gana la Copa el mismo año que legalizan al Pecé.

-Como no sale a la calle, va a cortarle el pelo a casa un barbero que es sevillista. Cuando va a ir, limpia el escudo y coloca la bufanda del Betis. Se pasan la mañana discutiendo, pero son muy amigos.

-¿Heredó esa afición?

-En mi familia somos todos béticos excepto un tío que es sevillista y además de derechas.

-¿Por qué estudia Económicas?

-Desde que estaba en Bachillerato en los Padres Blancos me preguntaba por qué había gente que tenía tanto y gente que tan poco.

-¿Dónde empieza a trabajar?

-En Málaga, de becario, de economista en prácticas en Comisiones. Hasta que me enamoré de una mujer y me vine a Sevilla. Era asturiana, la madre de mi hija Marta, que me ha hecho abuelo. En mis relaciones con mujeres, ninguna era sevillana. Mi actual compañera, Lola, es madrileña, la conocí en 1994 en el tren Estrella Roja de Moscú a Leningrado.

-¿En su casa sabían que era comunista?

-Mis padres eran personas muy de derechas y muy religiosas, pero evolucionaron. Un día antes del atentado contra Carrero, en pleno proceso 1001, me dijeron en Málaga que me viniera a Sevilla porque iban a por mí. Llegó la Guardia Civil a mi casa y mi madre les pidió la orden de detención y el mandato para entrar.

-¿Hay empresarios de izquierdas y trabajadores de derechas?

-De hecho, el PP gana porque lo votan muchos trabajadores.

-¿Dónde vive la legalización?

-Estaba haciendo las prácticas de alférez en el cuartel de Intendencia de la Puerta de la Carne, hoy la Diputación. Fue un Sábado Santo y el Domingo de Ramos estaba de guardia, pasó una caravana de coches con banderas rojas y con uniforme de alférez salí a la puerta del cuartel y levanté el puño.

-¿Entró por 'Lolo' Silva en la segunda parte?

-Me dieron tres delegaciones: Deportes, Juventud y Casco Antiguo, un distrito que ha votado mayoritariamente al PP.

-Por Deportes han pasado delegados de los cuatro partidos...

-Tomé conciencia de la enorme importancia que tiene la práctica deportiva en la vida de la gente. Se hizo una labor extraordinaria, tanto con nosotros como antes con los delegados del PA y el PSOE. No así con el PP, que ha supuesto un parón.

-¿El modelo de Juan Espadas es de Susana Díaz o de Sánchez?

-Más el de Susana. Una política continuista con la del PP.

-¿En 2011 tuvieron la sensación de perder la Alameda?

-El apoyo de los poderes reales de la ciudad al PP fue enorme y el acoso y derribo a IU fue terrible. La Alameda era un espacio muy deteriorado, lleno de coches, poco amable y Paula Garvín lo recuperó como espacio público.

-¿Es cofrade?

-Salí un año en la Amargura.

gobierno.Junio 2006. Tercero de los ocho años que IU gobernó con el PSOE en el Ayuntamiento. José Manuel García, sentado a la derecha con Diego Valderas y Antonio Rodrigo Torrijos. Detrás, entre otros, los ex ediles Francisco Manuel Silva, al que sustituyó, y Pepa Medrano.