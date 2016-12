Las urgencias por los abusos se duplican en Navidad

Las urgencias provocadas por los excesos (atracones, abuso de bebidas alcohólicas y otras sustancias psicoactivas) suelen aumentar el doble durante las fiestas navideñas respecto a los casos que llegan al hospital un fin de semana. "Las cifras fluctúan mucho, pero lo habitual es que un día 24 de diciembre lleguen en torno a los 250 y los 350 casos, aunque pueden darse picos de 400 urgencias", explica el doctor Emilio Montero, responsable de Urgencias en el Hospital General Virgen del Rocío. En los días festivos se produce un cambio en el perfil del paciente que acude a las Urgencias hospitalarias: aumentan las personas afectadas por los excesos, y suelen disminuir los enfermos crónicos y ancianos que se descompensan. "Los pacientes habituales tratan de evitar acudir estos días a Urgencias, mientras que aumentan las intoxicaciones etílicas, los heridos en reyertas o accidentes", explica el doctor Montero.

El volumen de pacientes que acuden al hospital depende, en gran medida, de la coincidencia del festivo con una jornada laborable: cuando los festivos coinciden con días laborables, los servicios de Urgencias hospitalarios suelen recibir a más pacientes debido a que otros dispositivos sanitarios, que funcionan en jornada ordinaria, están cerrados y los pacientes que precisan atención médica, urgente o no, acuden a los hospitales. De modo que este año, al coincidir los días 24 y 25 en fin de semana, los equipos de Urgencias esperan una Navidad "tranquila".

"Nuestra cultura mediterránea está muy ligada al consumo de bebidas alcohólicas y las comidas en las celebraciones, pero es necesario hacer hincapié en la tendencia a asociar cada vez más la fiesta con atracones de alcohol y otras sustancias entre los jóvenes", advierte el responsable de Urgencias. El consumo abusivo de sustancias psicoactivas provoca en jóvenes un fuerte impacto: afecta al desarrollo normal del organismo, al funcionamiento del cerebro y es un potencial riesgo de conflictividad y accidentes de tráfico. "El patrón ha cambiado: antes veíamos mucho, en personas jóvenes, atracones de comida, pero este consumo ha virado hacia el abuso del alcohol, y en grande intoxicaciones etílicas", asevera el doctor Montero. Por ejemplo, hace una década, a los servicios de urgencias no llegaban menores de 14 ó 15 años afectados por intoxicaciones etílicas. "No son muchos los casos de menores, pero antes no se veían", advierte el responsable de Urgencias.

Prevenir los atracones es crucial en la población con una salud frágil, como son las personas mayores que sufren problemas respiratorios, cardiovasculares o trastornos endocrinos como la diabetes. "Una persona joven se recupera, pero los enfermos crónicos tienen que tener especial cuidado porque un atracón puede generarles complicaciones", recuerda el doctor Montero. Los días más complicados por el volumen de pacientes suelen ser las jornadas posfestejos, es decir los días 25 de diciembre y 1 de enero, cuando los empachos suelen generar estragos.

"Junto a los atracones de estas fechas, la falta de sueño o la permanencia durante muchas horas fuera del propio hogar en reuniones familiares también afecta a las personas mayores con una salud delicada", incide Fernando Ayuso, presidente andaluz de Semes (Sociedad Española de Medicina de Emergencias y Urgencias). Al final de año y principios de la nueva anualidad, a estos problemas asociados a los excesos de las festividades, se suma cada año el impacto del descenso de las temperaturas, que agrava la situación de los enfermos crónicos. "Habitualmente en el servicio de Urgencias, y que no sea patología relacionada con el frío, se suelen ver cuadros clínicos relacionados con la ingesta de alcohol y consumo de sustancias tóxicas, sobre todo relacionadas con el fin de año. Igualmente son estas fechas cuando hemos notado un incremento de las agresiones", comenta la doctora Carmen Navarro, jefa de Urgencias en el Hospital Macarena. El perfil del paciente más frecuente en estas fechas: hombre joven de 16 a 27 años edad, con un aumento en los últimos años de mujeres.

La doctora Navarro resalta que "es importante, en estas fechas, intentar controlar por parte del entorno social y familiar que los menores de edad no consuman sustancias ni bebidas alcohólicas". En relación de los adultos, la responsable de Urgencias del Macarena recomienda "hacer un uso moderado de las bebidas alcohólicas, sobre todo las destiladas, que tienen mayor graduación".