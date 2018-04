Las utilidades de un colchón anti escaras para mejorar nuestra salud

Las escaras o úlceras por presión aparecen en la piel cuando nuestro cuerpo tiene que aguantar una presión continuada, como por ejemplo cuando pasamos una larga temporada en la cama, esta presión evita que la sangre circule correctamente haciendo que los tejidos no se alimenten correctamente.

Hay que tener especial cuidado con este tipo de escaras ya que si no se tratan rápida y debidamente puede provocar que evolucionen a la necrosis, reduciendo considerablemente la calidad de vida y otorgándole muchos problemas de salud a quien la padece.

Es por ello que se han creado colchones especiales, llamados anti escaras, que evitan la aparición de estos problemas. Si conoces a alguien que tenga que estar una larga temporada en cama o en el hospital, e incluso tú mismo, quizá estés interesado en comprar uno de estos colchones, por la red hay muchos, de diferentes calidades, buenos y baratos y de distintas características.

Si hemos llegado hasta el punto en el que tenemos necrosis en nuestra piel, te aconsejamos visitar un hospital lo antes posible si aún no lo has hecho, ya que esta infección puede llegar hasta el músculo y destruirlo, haciendo que no podamos volver a recuperar la parte infectada.

Algunos factores que favorecen la aparición de estas escaras son: si no disponemos de una completa movilidad, puede hacer que sea más probable su aparición, otro motivo es una obesidad o delgadez excesiva o tener una piel muy fina.

Lo que podemos hacer para evitar que aparezcan es: utilizar una cama de agua, de aire o de espuma, ya que favorecen que no se cree una presión constante en el mismo sitio, utilizar unas posiciones correctas a la hora de dormir y cambiarla con frecuencia, no meterse en la cama si nuestra ropa o pijama está húmedo ya que favorece mucho su aparición, y mantener una limpieza constante.

Pero muchas veces aun siguiendo todos los pasos mencionados con anterioridad es probable que se produzcan igualmente, es por ello que un colchón especialmente diseñado para esto puede llegar a ser nuestro mejor aliado, sobre todo si tenemos una sudoración excesiva o alteraciones en nuestro flujo sanguíneo.

El diseño de estos colchones se hace con cloruro de polivinilo, el cual es muy flexible, permitiendo una mejor transpiración de nuestro cuerpo y evitando a su vez que se produzcan zonas de presión en la misma zona constantemente.

Antiguamente estos colchones estaban diseñados en su totalidad de plástico, que no era tan resistente disminuyendo mucho su vida y haciendo que no mejore tanto la calidad de vida de quienes lo usaban.

A día de hoy son altamente saludables para los que optan por su utilización y se adaptan a cualquier tipo de cama, pudiéndose incluso colocar sobre otro colchón que ya tuviéramos sin que esta sufra ningún tipo de daño.

Si estás realmente interesado en comprar un colchón de este tipo, lo más importante que debes hacer es informarte sobre las características que te ofrecen ya que dependiendo de nuestro estado y nuestras necesidades es posible que necesitemos de uno u otro.