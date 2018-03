"Me vanaglorio de no ser un modelo de político al uso"

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó este lunes definitivamente, en sesión extraordinaria, los presupuestos municipales para 2018, con el voto favorable de PSOE y Ciudadanos, la abstención del PP y el rechazo de Participa Sevilla e IU, unas cuentas en las que el alcalde, Juan Espadas (PSOE), destacó que han sido "pactadas con la izquierda y aprobadas por la derecha", mientras que los grupos políticos han planteado la introducción de cambios en el procedimiento de desarrollo de las cuentas.

Esta votación respondió a los acuerdos con Ciudadanos para la introducción de medidas por valor de 11,8 millones en las citadas cuentas y con PP sobre diversos temas al margen de éstos, como es el compromiso explícito a la red completa del Metro, la reclamación de actualización de la Participación de Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), el impulso a la venta de la antigua comisaría de la Gavidia y una disminución de impuestos de ocho millones en 2019. Las cuentas incluyen, además, el 80% de enmiendas presentadas por Participa Sevilla y el 45% de las de Izquierda Unida.

El PP exige que se modifique el sistema de presentación de enmiendas por "obsoleto"

"Posiblemente sea una rara avis en política y los sevillanos van comprobando que su alcalde no es el modelo de político al uso en este país, pero me vanaglorio de ello. Soy socialista pero tengo mucho sentido común y he intentado por activa y por pasiva hacer el presupuesto con quienes respaldaron al alcalde en su toma de posesión, lo cual rechazaron, por lo que se instó a que presentaran todas las enmiendas que quisieran, pero hace tiempo que ya habían decidido el no para forzar que se necesitara la abstención del PP", sentenció Espadas. Según destacó, "si eso es lo que se necesita para que Sevilla tenga presupuesto, aquí está el alcalde dispuesto para que haya 960 millones en la ciudad y no estar bloqueados sin capacidad inversora en un año para que haya quien se dé la satisfacción de decir que la ciudad está bloqueada". Subrayó que son las cuentas con más apoyo de los últimos años y entiende que el PP diga que éste no es su presupuesto, mientras el PSOE no estaba de acuerdo con las cuentas "alternativas" del PP.

"El PP fue el gobierno municipal al que sustituimos, por lo que su alternativa no era la nuestra. Agradezco que se abstengan", recalcó, indicando que este Pleno establece "quién anticipa los intereses de la ciudad a su estrategia política".

La sesión plenaria arrancó con la exposición de la desestimación de las alegaciones de la Federación Provincial de Drogodependencias Liberación, que pedía más dinero para la convocatoria Ciudad sin drogas; por el Sindicato andaluz de Bomberos, que solicitaban aumento de la partida de productividad o apuntaba a la falta de previsión para intervenir en parques; por la Asociación Foro Taxi Libre, que pedía más fondos para aplicaciones informativas, anular la dotación para el rescate de licencias y no cobrar por las paradas de taxis; mientras que la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) insta a reflejar la subida de la entrada del Alcázar en el presupuesto y rehabilitar diversos inmuebles.

El edil del PP Rafael Belmonte pidió la reforma urgente del "obsoleto" proceso de enmiendas al presupuesto y se muestra dudoso de la ejecución de unas cuentas "de PSOE y Ciudadanos hechas a retazos, con un amplio número de enmiendas de izquierdas". El portavoz del PP, Beltrán Pérez, indicó que, "cuando se ha querido que el PP esté en los acuerdos de la ciudad, el PP ha estado y todo ha ocurrido con limpieza o rapidez". Pidió a Espadas que le traslade al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "tenga la misma altura de miras a nivel estatal con el mismo argumento que en la ciudad". Insiste en que "no es nuestro presupuesto y nuestra actitud será fiscalizadora en cuanto a su ejecución, sin suponer una renuncia a nuestro modelo alternativo".

El portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, insistió en que se aprueban unos presupuestos "teñidos de naranja, tras haber introducido modificaciones por valor de 50 millones para contribuir a que Sevilla funcione". "Espadas contará con "900 millones y una vez que se relaje el corsé de la Ley Montoro ya no tendrá excusa".