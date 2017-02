El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Esta cita viene al pelo para resumir el nuevo episodio de metedura de pata de un cargo público en las redes sociales. "Vaya asco que dan los jugadores del Betis y los directivos de la Liga apoyando al neonazi Zozulya". Julián Moreno, concejal del Ayuntamiento y diputado provincial por Participa Sevilla, cargó ayer contra el Betis en Twitter por la polémica por la frustrada cesión del ucraniano Roman Zozulya al Rayo. El fichaje se vio paralizado tras trascender unas imágenes del jugador en las que aparecía con símbolos similares a los empleados por grupos paramilitares de su país y que a ojos de la afición de su futuro equipo lo identificaban con la ideología de extrema derecha.

Tras el desafortunado tuit publicado por la tarde, Moreno argumentó que le apena que en el fútbol "se pongan por delante los colores antes de entrar en el fondo del asunto", teniendo en cuenta la vinculación del jugador con "el movimiento neonazi ucraniano y su participación en campañas en esta línea. Echo en falta que se deje a un lado los colores futbolísticos y nos centremos en por qué decimos que no queremos a una persona así en el fútbol sevillano", recalcó.

El edil de la formación verde morada dejó claro que no quiere a una persona con esta ideología en el "fútbol de la ciudad", y llamó a pensar sobre qué suponen esas ideas, teniendo en cuenta el "auge de las ideas fascistas en Europa". Tras lamentar que sean estos comentarios los que trasciendan, más allá del trabajo que realiza para "resolver los problemas de la ciudad", insistió en que le da pena que "un equipo que alardea de ser del pueblo dé cobertura a una persona cuyo posicionamiento político está ligado al ultraderechismo". La respuesta del club verdiblanco fue en la misma red social: "El Real Betis condena que un concejal se permita insultar a nuestros jugadores en vez de dedicarse a solventar los problemas de los sevillanos".

El revuelo generado por sus declaraciones llevó a Moreno a pedir disculpas en un tuit a la plantilla y al club verdiblancos. No obstante, no es la primera vez que Moreno publica un comentario desafortunado. En plena canícula del verano de 2015 cargó contra el torero Francisco Rivera Ordóñez, Paquirri, herido de gravedad por un toro en la plaza de Huesca. "No os preocupéis por Fran Rivera, no le duele, ¡es cultura y tradición!". Luego respondió a otros tuiteros justificando su airado comentario en el "humor" al usar "la propia medicina" de los taurinos. El paso atrás se produjo al día siguiente, una vez que fue adquiriendo notoriedad su condición de concejal (llevaba dos meses en el cargo). ¿Chocará una tercera vez con la misma piedra?