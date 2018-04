Los vecinos de 'Las Vegas' piden un censo para regularizar todos los pisos

La asociación de vecinos Martínez Montañés ha propuesto a la Administración que haga un censo real de las personas que habitan cada vivienda de este barrio, el más deprimido de los seis que conforman el Polígono Sur. El presidente de esta asociación vecinal, Rafael Pertegal, ha enviado un escrito a este periódico en el que detalla una serie de propuestas que ha trasladado a la administración. Lo hizo en el marco de un encuentro con la comisionada para el Polígono Sur, María del Mar González, y los responsables de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que es la propietaria de los pisos.

Además del censo, Pertegal explica que ha de comprobarse quiénes son los inquilinos reales de cada una de las viviendas de esta zona, que se conoce con el sobrenombre de Las Vegas. Además, pide a la Administración que averigüe cuáles de los no titulares de viviendas tienen o pueden tener derecho a regularizarla y en qué circunstancias. Pide también que se compruebe si las personas que viven en las casas y aseguran que no pueden pagar nada por ellas tienen uno o varios vehículos, para que así no puedan negarse a abonar un alquiler social y la comunidad.

"Ha existido y existe demasiado paternalismo", admite el dirigente vecinal

El dirigente vecinal solicita también que las viviendas rehabilitadas no tengan un coste distinto para las familias, como ocurre actualmente en función de la antigüedad que llevan en el barrio. La intención de la asociación de vecinos es llegar a un acuerdo con la Junta para que todos los vecinos puedan pagar un alquiler social fijado en unos 90 euros mensuales, para que así puedan acometerse todas las reparaciones necesarias en el barrio, como pueden ser los atascos de aguas fecales en los bajantes y los numerosos desperfectos en los bloques.

Pertegal admite que hay muchas familias que "carecen de medios para hacer frente a los pagos que conlleva una vivienda". En ese caso, pide que esas familias justifiquen su falta de medios y se tenga en cuenta. "El resto debemos pagar, porque si no, no nos van a prestar las mejoras que tan necesarias son para nosotros". El representante vecinal asegura que, en el caso de que se produzca un desahucio por impago de la vivienda sin justificar y siendo solvente económicamente, la asociación de vecinos "respaldará a la Administración".

El líder vecinal de Las Vegas admite que "ha existido y existe demasiado paternalismo en el barrio", y no se han tenido en cuenta, ni se aplicaron, "medidas sociales de futuro adecuadas con las familias". "Los políticos, no dudo que con buena fe, trabajaron e invirtieron mucho para mejorar las cuestiones sociales, pero no acertaron", dice el escrito.