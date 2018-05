La víctima de 'la Manada' "disfrutó", dice un profesor universitario

La Universidad de Santiago de Compostela estudia actuar contra el profesor Luciano Méndez Naya, quien asegura que la víctima de la Manada "disfrutó" y que la Audiencia de Navarra debería haberla condenado por haber denunciado "tonterías" de "feminismo radical". Este profesor, expedientado en 2016 por comentarios machistas a una alumna en clase, publicó un vídeo en su muro de Facebook el pasado lunes en el que afirma que "una agresión sexual es algo muy grave y debe ser duramente castigado", pero sostiene que "en este caso (...) hay que cambiar las leyes para ser más duros con los falsos denunciantes".

Méndez Naya, que se considera una persona con un claro concepto de la Justicia, con objetividad y sin ser tendencioso, en este punto por lo menos", detalla que para él "lo que pasó en Pamplona ese día fue que la chavala se ve sola, borracha, sin tener qué hacer en San Fermín, sin amigos y encuentra a cinco tipos con ganas de marcha. Y la chavala los acompaña, van a un hotel con intención de hacer el amor, no les dan habitación, la tipa se va morreando con los tipos, claramente la tipa sabe a lo que va, se meten en una casa. Pero vamos a ver (...) ¿yo soy violador y voy a llevarla a una casa de vecinos, a un portal, a violar a una chica?", agrega. Sostiene que a continuación "la chavala se deja hacer, evidentemente, y disfruta", ya que está "convencido, por todos los indicios, por lo que dice la sentencia, de que la chavala disfruta de la situación".

Córdoba se sumará a las ciudades que declaran "non grata" a 'la Manada'

Los integrantes de la Manada, según este profesor, "se largaron, la dejaron tirada, cosa que no es elegante pero tampoco punible", pues "no se pueden meter a los tipos en la cárcel por no ser elegantes": "La usan y la dejan tirada".

De otro lado, el Ayuntamiento de Córdoba aprobará en el próximo pleno una moción que declarará a los miembros de la Manada como personas "non gratas", sumándose a otras ciudades que ya lo han hecho.