Un vídeo de Maloma desmiente que se haya intentado suicidar

La Delegación Saharaui para España, a través de un comunicado, ha desmentido esta tarde el intento de suicidio de Maloma Morales de Matos, tal y como ha denunciado esta mañana su familia. Como prueba adjunta un vídeo donde la joven asegura que se encuentra bien en los campamentos de refugiados y que no tiene ninguna intención de regresar a España.

Maloma aparece ante la cámara criticando el "montaje" y tachando al noticia de "absurda", asegurando que está feliz con su gente."El que me ha metido en problemas no me quiere y la próxima vez no voy a responder con otro vídeo", apunta Maloma que reitera en más de una ocasión que a España no va a volver.

En el comunicado se denuncia también la manipulación mediática de este caso y se aprovecha para lanzar un mensaje de lucha. "¿Por qué se difama, se miente y se manipula sobre este caso? ¿Por qué se oculta la verdad de la violenta situación a la que se ve sometida, diariamente, la población saharaui en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental? ¿Por qué perdura tanto el silencio en algunos medios de comunicación sobre el genocidio al que ha sido sometido este pueblo? ¿Por qué se desvía la atención de las responsabilidades del Estado español sobre la descolonización del Sáhara Occidental? Seguiremos con nuestra lucha, pacífica, legítima, de pedir nuestro derecho a la libre determinación que se nos reconoce en el Derecho Internacional".