Cuatro tipos de web que nos han facilitado la vida

Pocas dudas caben de que internet nos ha hecho la vida mucho más fácil. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a ello que ya ni siquiera le damos importancia. Hoy, mencionamos cuatro tipos de web que nos han facilitado enormemente la vida.

Guías de compra

En primer lugar, encontramos las guías de compra. Es decir, sitios web en los que se te muestran las diferentes características de una gran variedad de productos, además de comparaciones, análisis, etc.

Estas webs con guías de compra son muy útiles, porque te permiten ir sobre seguro a la hora de comprar cualquier producto. Por ejemplo, una guía de compra de pulsómetros sin banda puede ser de gran ayuda si es la primera vez que compras uno.

Al fin y al cabo, si nunca has comprado uno, no tienes muy claro cuáles son las características en las que debes fijarte para elegir el mejor. Y tampoco sabrás cuáles son los precios habituales, etc.

En las webs como la que hemos presentado anteriormente, podrás encontrar todo tipo de recomendaciones, ordenadas debidamente por precio, para que cualquier comprador encuentre lo que necesita. Así, si buscas lo mejor de lo mejor, lo encontrarás, pero si buscas la mejor relación calidad-precio, también la encontrarás.

Huelga decir que, antes de la era de internet, tener este tipo de comparativas y guías de compra era algo realmente complicado, por no decir imposible. Y por eso, muchas veces, regalábamos lo que considerábamos un buen regalo, y, al final, resultaba que no lo era.

Eso ya no sucede. Si vas a regalar algo a un hijo, a tu padre, a tu pareja o a un amigo, y no tienes muy claro en qué deberías fijarte para realizar la mejor compra posible, puedes acudir a una de estas guías y problema resuelto.

Descargas fáciles

Por supuesto, otra gran ventaja de internet ha sido el acceso a una enorme variedad de programas, contenidos y divertimentos de la forma más sencilla posible: La descarga gratuita (aunque también de pago, claro).

Las descargas gratuitas aparecieron tan pronto como apareció internet, y rápidamente se convirtieron en una de las actividades principales de la red de redes. No es para menos. Gracias a ellas podíamos tener muchas más opciones en el ordenador.

Hoy en día hay cientos de webs especializadas en todo tipo de descargas. Y no solo especializadas en descargas ilegales, sino en descargas de todo tipo. Y, sí, sé lo que te estás preguntando: ¿Por qué querría una web que me ofrece la descarga de algo que puedo conseguir en la web oficial?

Por muchas razones. Por ejemplo, supongamos que quieres descargar Instagram gratis. Puedes ir a la tienda de Google o acudir a https://idescargar.com/instagram, y en ambos casos descargarás la app.

Sin embargo, en la segunda web recibirás una información mucho más especializada acerca de esta app. Podrás conocer más trucos, mejores opciones de instalación y otras informaciones que no te mostrará la tienda de Google.

Y, además, por qué no decirlo, a veces es por una simple cuestión de comodidad. Muchas veces buscamos en Google esa aplicación que nos interesa, y si el resultado que aparece en primera posición no es la web oficial o la tienda de Google, nos da igual.

Al final, lo que ha pasado con el paso de los años en internet es que han surgido una enorme cantidad de webs de diferentes tipos que acaban ofreciendo el mismo servicio (en este caso, la descarga de Instagram).

Así que, básicamente, hemos conseguido una mayor cantidad de opciones donde elegir. Y eso siempre es bueno.

Acceso a más productos

Por supuesto, internet también nos ha dado acceso a más productos. Por ejemplo, antes, si vivías en un pueblo pequeño, era imposible que pudieras comprar ciertas cosas. Tenías que ir a la ciudad más cercana.

Sin embargo, desde que apareció internet, cualquier hogar con conexión a internet, por muy perdido que esté, puede beneficiarse de los servicios de transporte de mercancías después de comprar por internet.

Por supuesto, en algunos casos esos costes de envío pueden ser altos. Pero ya te evitas el tener que desplazarte hasta la ciudad más cercana para hacer tus compras. Hacer el cálculo de si te compensa más una cosa u otra, ya es tema de cada cual.

Además, cada vez hay más tiendas online y para productos más variados. Por ejemplo, puedes comprar en Espía2 cámaras espías. Hasta hace no mucho, comprar mini cámaras espías o cámaras ocultas era complicado, pero, hoy en día, puedes hacerlo por internet.

Antes, las cámaras espía y este tipo de productos solo se vendían en las grandes ciudades, y tenían precios muy elevados. Por suerte, hoy en día, gracias a internet, son más accesibles que nunca.

Acceso a más servicios

Y, por supuesto, al igual que internet ha dado acceso a una mayor cantidad de productos, también ha dado acceso a una mayor cantidad de servicios. Hoy en día, puedes encontrar una enorme variedad de profesionales en la red de redes.

Por ejemplo, puedes acudir a una empresa de desarrollo de apps. Estas agencias de desarrollo de aplicaciones móviles pueden darte una buena cantidad de opciones tanto si eres dueño de un negocio como si, simplemente, quieres una pequeña aplicación para un objetivo particular tuyo.

Por supuesto, esto es solo un ejemplo de los diferentes tipos de servicios que puedes obtener a través de internet. Existen muchos otros y de lo más variados. Lo que hay que entender es que internet los ha puesto más al alcance que nunca.

Y, por último, hay que señalar que, cuando hablamos de este fácil acceso a diferentes servicios, lo hacemos pensando no solo en servicios online, sino también en aquellos que requieren una presencia física.

Así, hoy también tenemos un mayor acceso a fontaneros y cerrajeros, por ejemplo, y todo al alcance de un par de clics.

Como puedes ver, estos cuatro tipos de web nos han facilitado la vida de una forma espectacular. Y es que, antes de que estas fórmulas existieran, teníamos que hacer mucho más trabajo para conseguir los mismos resultados. ¡Así que gracias, internet!