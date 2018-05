Ángel Torres, sobre Ramón Planes: "Del Getafe se va quien yo diga que se vaya"

El presidente del Getafe, Ángel Torres, ha admitido estar enfadado por la conversación entre su director deportivo, Ramón Planes, y el presidente del Sevilla, José Castro, quien sondea su fichaje, y ha advertido que del club madrileño se va quien él diga que se vaya. "Del Getafe se va quien yo diga que se vaya. Cuando se hacen las cosas mal, acaban mal, no se puede montar el circo que se ha montado. Con Monchi, esto no hubiera ocurrido. Comemos y me hubiera llevado al huerto", ha subrayado Torres este miércoles.

El dirigente madrileño recordó que lleva "treinta y cinco años en este mundo y Pepe sabe que hay que aceptar las formas, no por tener mucho dinero se puede actuar así", en referencia a la toma de contacto con Planes que también han reconocido fuentes del club sevillista.

Para Torres, "el Sevilla no tienen que hablar con Ramón porque tiene contrato en vigor y está muy contento en el Getafe y lleva toda la mañana planificando la temporada que viene con el entrenador", sino que debe "dirigirse al club".

"El martes, Pepe Castro, cuando nos vimos en la asamblea de la Liga, me tendría que haber dicho que querían hablar con Ramón. El Espanyol y otros clubes de Primera me preguntaron si podían hablar con él. Es normal que lo quieran porque es muy bueno", ha concluido Torres.