Arias: "El Bayern es un gigante, pero nos respeta"

El director general del Sevilla, Óscar Arias, ha valorado el enfrentamiento ante el Bayern Múnich que ha deparado el sorteo de los cuartos de final de la Champions, declarando que el equipo alemán será un durísimo enemigo. “El Bayern es un gigante europeo, le lleva 20 puntos al segundo. Nosotros no queríamos a los equipos españoles, pero todos los presentaban mucha dificultad. Pero lo afrontamos con ilusión y a ver qué pasa”, ha dicho el técnico, presente en el torneo celebrado en Nyon, desde donde asegura que el rival también respeta al Sevilla: “Sus representantes estaban cerca y ellos nos respetan, saben que somos un equipo complicado. Estamos acostumbrados a competir al máximo nivel, a jugar finales. Lo del Manchester nos marca el camino de cómo tenemos que hacer las cosas para intentar pasar”.

Arias ha reflexionado también sobre cómo están disfrutando los sevillistas. “Hace 60 años que esto no le pasaba al Sevilla y hay que disfrutar y competir. No nos podemos atenazar porque el momento es histórico”, ha dicho el sucesor de Monchi, que recordó que al Sevilla “le ha ido bien” jugar el primer partido en casa. "Si hacemos un buen resultado en casa podemos tener opciones”, ha recordado.

También ha restado importancia a la baja de Banega por sanción en el primer partido. “Banega no estará, pero jugará otro que no restará competitividad. No podemos echar en falta a los que no están".