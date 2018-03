Montella: "Para escalar posiciones debemos concretar más ante el gol"

Vincenzo Montella ha avisado de que el Athletic es un “rival es muy organizado, es un equipo que juega bien en todas las fases y muy agresivo y por ello será un partido complicado”, el que debe afrontar el Sevilla en la tarde de este sábado.

El entrenador del Sevilla no quiere pensar más allá de este sábado, pese a que ahora su equipo afronta una fase en la que todos los grandes de España visitarán Nervión: “Nosotros vamos a pensar partido a partido, no en lo que viene después. Es inútil mirar más allá, y está claro que el del Athletic es un partido clave”. En este sentido, ni siquiera estará pendiente del partido del Valencia ante el Betis. “Contesto lo mismo que antes, debemos pensar partido a partido”.

El técnico ha abordado otros asuntos, como el paso atrás del equipo ante el Atlético y el trabajo que le costó materializar ocasiones en Málaga. “Es una realidad, habíamos encontrado el camino justo y ese partido contra el Atlético nos ha devuelto los pies al suelo”.

Uno de los problemas es la falta de contundencia: “No somos un equipo un equipo suficientemente cínico (descarado)... No sé por qué pasa, no es por falta de voluntad. Si queremos escalar posiciones tenemos que ser más descarados y más concretos de cara al gol”.

¿Por qué cree que hay falta de gol? “Tenemos grandísimos futbolistas en la parte del ataque que juegan muy bien en esa fase de juego, pero si conseguimos que esos futbolistas sean más concretos, más cínicos, sería mejor para el equipo”.

Consejos de Montella como delantero: “Cuando yo jugaba era otro tipo de fútbol, todos debemos crecer juntos. Yo no corría tanto como los futbolistas de ahora”.

Jesús Navas aún no está disponible: “No, no está en la convocatoria. Lo esperamos para los próximos partidos”.

El papel de Arana: “Hizo un grandísimo partido después de estar muchísimo tiempo sin jugar. Normalmente cuando llevas tiempo sin jugar lo notas, pero está bien y se encuentra en la convocatoria.

El crecimiento de Nolito: “También hizo un grandísimo partido. Creo que se está adaptando muy bien a su nueva posición, a un juego dirferente al que estaba acostumbrado. Pero creo y espero que pueda hacer más, no sólo en acciones puntuales”.