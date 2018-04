"Europa pasa por que todos vean que es lo único que importa"

Jorge Andújar Moreno (Madrid, 26-04-1987), Coke en el olimpo de los héroes del Sevilla, se enfrentará por primera vez con su ex equipo, al que dio el último título con la memorable final de Basilea ante el Liverpool. El sábado vio la final de la Copa del Rey junto a Campaña. Ambos se enfrentarán este viernes al Sevilla. Pero la grave crisis tras la humillante derrota ante el Barcelona copa la actualidad.

-¿Cómo vieron la final y cómo cree que afectará al Sevilla?

No renunciaría a la calidad de Correa o N'Zonzi, pero hace falta experiencia y transmitir qué es este equipo"

-El Sevilla se jugaba la temporada, era el filo para ir a un lado o a otro. A lo mejor ahora la clasificación a Europa le cuesta un poco más después de ese palo, pero no hay que ser pesimistas, el Sevilla tiene un buen equipo. Hay días en que no te sale nada, que el equipo no arranca. El Barça empezó a hacerlo bien todo y monopolizó el balón y el Sevilla no veía la forma de salir.

-Usted sí vivió una remontada hasta igualar en la final de la Supercopa de Europa ante el Barcelona...

-Aquel día se dieron las circunstancias de que pudimos igualar, pero si te pones perdiendo 3-0 ó 4-1, como nos pasó a nosotros, con un equipo como el Barça, que tiene recursos para dormir el partido sin siquiera atacar, es muy difícil. Nosotros encontramos el gol y eso nos hizo creer, el equipo se reactivó, pero es muy difícil. Con las ganas y la ilusión que llegas a una final, el comienzo del partido fue muy contrario. El plan se vino pronto abajo.

-Tras la destitución de Óscar Arias, se asoma la figura de Joaquín Caparrós como líder que una sinergias positivas, ¿le puede venir bien al Sevilla?

-Como alguien que responda ante la afición, pues sí, hace falta gente así, gente que ha sido importante en el club sirve para eso. En el Rayo, el año pasado, había una liada muy gorda y llegó Míchel, que lo fue todo allí, y la afición no especula con una figura así, sirvió para calmar a la gente. Pero también tienen que llegar los resultados. ¿Un cambio drástico para cinco partidos? No sé. El Espanyol lo ha hecho y ha empezado a ganar, pero... Al final de temporada, en cualquier caso, tendrán que recapitular y tomar decisiones, como hacen siempre.

-El primero de esos partidos es un peliagudo Levante-Sevilla...

-Estaba con cuatro tarjetas y pensaba, como me toque hacer una falta... Salió la cosa bien y es la primera vez que me voy a enfrentar al Sevilla desde que salí de allí. Imagine cómo es para mí el partido, muy especial, no hacen falta explicaciones. Allí tengo muchos amigos, ex compañeros, todo lo que he vivido con el Sevilla, son muchas, muchas cosas...

-¿Qué supuso para el Levante la llegada de Paco López al banquillo?

-La llegada del míster ha sido muy importante, sin desmerecer lo que hizo Muñiz, porque la mayor parte de lo que pasa siempre es responsabilidad de los futbolistas, porque son los que toman decisiones más allá de lo que se habla media hora antes de un partido. Con Paco López tuvimos la buena suerte de ganar el primer partido, después de entrenar cuatro días apenas antes de jugar con el Getafe (0-1, gol de Coke). Le ha dado ese toque de ser más protagonistas, más atrevidos. Fue clave también el partido de Girona (1-1), que estaba haciéndolo muy bien, y empatamos en el minuto 85 yendo al ataque y arriesgando que nos marcaran en una contra. Cuando vas a ganar, ganas más veces que pierdes.

-Desde Valencia se transmite la idea de que Coke ha sido clave para cohesionar y creer...

-Intento dar lo que soy dentro del terreno de juego y también fuera. Cuando llegué seguíamos perdiendo, no llegaban los resultados jugando bien y también hicimos partidos malísimos, y llegamos a estar empatados a puntos con los puestos de descenso. Creo que yo sólo intento trabajar, soy cabezón y optimista.

-¿Le ha faltado al Sevilla una figura como usted?

-Es cierto que en ocasiones, no he visto todos los partidos, ha faltado un poco de eso, de liderazgo o alguien de veteranía que transmita a los demás. También debido a que Nico Pareja y Carriço han estado fuera por lesiones, y cuando te entrenas aparte no estás involucrado en el equipo, no viajas. Quizá le ha faltado eso. Lo pueden tener Jesús Navas, Sergio Rico, David Soria... Pero los más veteranos del equipo,Nicoy Carri, no han estado.

-El sevillismo critica la apuesta en futbolistas técnicos sin ese compromiso o liderazgo. Los casos de Correa, N'Zonzi y su salida nocturna tras la final...

-Yo tampoco renunciaría a la calidad de Correa o N'Zonzi, ya que los menciona, pero futbolistas con experiencia que transmitan lo que este equipo, lo que es el Sevilla, siempre son importantes. Ellos han aportado su calidad, lo que pasa es que duele más cuando llegas a una final tras una temporada de altibajos y pierdes así. Lo del sábado fue un batacazo importante, porque había mucha ilusión y el Sevilla tuvo la victoria fuera de su alcance siempre.

-¿Se imagina al Sevilla fuera de Europa?

-No me imagino al Sevilla fuera de Europa. Las cosas están delicadas. Tienen que plantearse que empieza una nueva competición de cinco partidos, igual que el Levante se planteó que tenía una liga de cuatro equipos con los de abajo. El Sevilla tiene que sacar sus partidos, aunque todo el mundo piensa que al final será sexto o séptimo. Pero los jugadores deben creer y la afición debe estar al lado del equipo. Los aficionados tienen todo el derecho del mundo a expresar su disconformidad, pero los necesitan y sería un varapalo muy grande para todo el mundo. Eso es lo que deben pensar todos ahora. Dentro de un mes, cuando te veas fuera, ya no hay solución.

-¿Llega el Levante más relajado al partido con el Sevilla tras el triunfo en San Mamés?

-El Dépor juega el domingo con el Barcelona, aun ganando no estaríamos salvados matemáticamente. Tenemos que ir a por los tres puntos como sea. Después de esta racha buena ganar al Sevilla sería muy importante, porque hemos tenido momentos complicados, semanas muy duras, hasta 15 jornadas sin ganar. El equipo está disfrutando ahora y se nos hace corta la Liga. Las dinámicas son muy distintas, pero el Sevilla es un buen equipo y a lo mejor jugar fuera les viene bien ahora.

-¿Ha hablado con alguien del Sevilla tras la final de Copa?

-He hablado con gente del club, con Martagón, con consejeros, con David Soria, Sarabia... Sólo para mandarles ánimo, porque tenían que levantarse tras el palo de la final. Es un golpe muy duro, no son días cómodos para nadie en el Sevilla, pero lo único que les queda es el objetivo de Europa, es lo más importante. Y sólo lo conseguirán si todos se dan cuenta ya de que es lo único que importa ahora. En mi primer año nos eliminó el Hannover 96 en la previa, fue un año muy duro. Haces fichajes de nivel Champions y te quedas fuera... En eso deben pensar ahora todos, dentro de un mes ya no tiene remedio.