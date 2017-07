Banega quería "jugar competiciones más fuertes"

El argentino Éver Banega, presentado por el Sevilla, afirmó que "lo primordial" para su regreso desde el Inter de Milán ha sido su "necesidad de jugar competiciones más fuertes", mientras que su compatriota Guido Pizarro, fichado al Tigres mexicano, destacó que cumple su sueño de jugar en Europa.

En rueda de prensa, Banega, que ha firmado un contrato por tres temporadas, valoró "el proyecto deportivo" como una de las razones para su vuelta un año después al club en el que militó las campañas 2014-15 y 2015-16, en las que ganó dos títulos de la Liga Europa, y recordó que "el Sevilla viene compitiendo bien desde hace varios años".

El centrocampista internacional argentino, de 29 años, dijo que espera, en esta segunda etapa, "dar lo mejor, igual que la otra vez" que militó en las filas sevillistas, "e incluso más". "No estoy arrepentido de haberme ido, eso ya es pasado y ahora estoy con muchas ganas. Vengo a trabajar al máximo para este club", añadió un Banega que negó "todo contacto con el PSG o con Unai" Emery y que aún no ha "podido hablar con (Eduardo) Berizzo", su compatriota y nuevo entrenador, "porque no hubo tiempo".

Por su parte, el también centrocampista argentino Guido Pizarro, presentado junto a Banega, aseguró que su "aspiración de chico era jugar en Europa y cuando se presenta la oportunidad de un club tan importante" como el Sevilla, "debes aprovecharla". Pizarro calificó como "muy fuerte lo sucedido en el aeropuerto" de Monterrey (México), donde la hinchada de Tigres lo despidió en olor de multitudes, y también resaltó que "acá", a su llegada a Sevilla, lo "trataron muy bien desde el primer entrenamiento, toda la gente ha sido muy respetuosa".

El internacional albiceleste, de 27 años y que ha firmado por cuatro temporadas, destacó que "la liga mexicana no es muy conocida en Europa, pero en América es muy competitiva", y se definió como "un volante defensivo con bastante despliegue, que intenta ayudar al compañero y pedir la pelota para hacer jugar". Guido Pizarro admitió que "por las características físicas", ya que ambos son "altos y flacos, puede haber cierto parecido" con su nuevo compañero, el francés Steven N'Zonzi, si bien precisó que el galo "juega en posiciones más adelantadas", mientras que él actúa "más de pivote por delante de los centrales".