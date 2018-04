"El Barcelona hizo un partido formidable". No titubeó Vincenzo Montella. Tampoco escatimó en elogios para su rival. El Sevilla claudicó en el Wanda Metropolitano en una noche para el olvido. "Después del primer gol de ellos intentamos buscar el empate y tuvimos un par de ocasiones para conseguirlo con Correa y Franco Vázquez, pero no pudo ser. Y entonces llegó el 2-0 y fue mucho más complicado", se sinceró el entrenador del Sevilla.

Como bien apuntó Montella, la final pareció sentenciada con el tanto de Messi. Su equipo se diluía sobre el césped y la mordiente de los azulgrana, lejos de decaer, se acrecentaba. "Iniesta, Messi, Luis Suárez... Todos demostraron ser muy superiores, como extraterrestres", reconoció el italiano.

Pese a la derrota y, sobre todo, a cómo se produjo, Montella sostuvo que los suyos lo intentaron, pero no hubo manera "porque el Barcelona fue superior". Y visto lo visto, al técnico no le quedó más remedio que entonar el mea culpa y dirigirse a los aficionados: "Lo siento muchísimo por ellos, porque estuvieron cantando hasta el final. Antes de que empezara el partido yo estaba muy emocionado al ver cómo animaban. Por eso prometo que el equipo terminará la temporada con orgullo".

Preguntado por las causas de la derrota, Montella señaló la calidad de las estrellas del Barcelona, así como su experiencia en grandes citas. "Se nota que ellos tienen experiencia en jugar finales", apuntó. "Y seguramente no sea nuestro mejor momento de forma, aunque eso también es algo que le pasa a todos los equipos", añadió.

En un intento por mostrarse esperanzado en que el Sevilla revertirá la mala situación que atraviesa, su entrenador avisó de que los próximos días trabajarán "más fuertes, más concentrados". Todo sea por conseguir un objetivo que, a día de hoy, se torna complicado: "Tenemos que terminar la temporada con la clasificación europea".

Así las cosas, Montella apeló a los cinco partidos de Liga que le quedan a su equipo, pues cree que "es posible" lograr el billete para la Liga Europa. Más allá, el preparador nervionense prefiere no mirar: "Tengo contrato y estoy contento aquí. Además, hay que ponerlo todo en una balanza. Es verdad que en la Liga no nos están saliendo las cosas como querríamos, pero llegamos a una final de Copa y a los cuartos de la Champions. Eso no es fácil y lo hicimos".