Berizzo: "Acepto la crítica si tiene un razonamiento lógico"

Eduardo Berizzo espera que la respuesta de su equipo mejore en la Liga una vez que pasó la importante cita de Champions del martes ante el equipo turco. El entrenador argentino ha hablado de las críticas que una parte del sevillismo le dedicó por las excesivas rotaciones en el primer duelo en Nervión ante el Espanyol, lo que pudo incidir en que el Sevilla no sume a día de hoy tres puntos.

“El equipo está recuperado y listo para mañana. El partido del martes fue intenso pero ya estamos enfocados en la Liga. Mañana será un partido difícil pero estamos preparados. El Getafe es un equipo que viene de protagonizar un partido bueno en San Mamés. Es un equipo sólido, intenso y domina la segunda pelota. Debemos tener paciencia para establecer nuestro fútboly tener el control del balón para que el partido pase por ahí”, ha explicado el ex técnico del Celta.

“Me sorprende la repercusión que ha tenido la rotación. El entrenador del Estambul hizo hasta diez cambios. El partido del martes condicionaba el resto de la temporada y ésa es la explicación de la rotación”, justifica Berizzo. “Quiero que los futbolistas aumenten el nivel y la competitividad y para eso hay que repartir esfuerzos. Lo veo ilógico teniendo en cuenta lo que nos jugábamos. No soy de demasiados cambios. De hecho, he sido más criticado por los pocos cambios”, añade.

Berizzo no está molesto por la críticas, pero sí reconoce estar algo sorprendido: “Acepto la crítica siempre que tenga un razonamiento lógico. No tomo decisiones sin razonamiento previo. No tengo impulsos y hago cosas intuitivas. Confío más en mi capacidad de análisis. Lo que hice era lógico. Veníamos de un desgaste. Mucha crítica me ha hecho crecer. Leo todo lo que escriben sobre el equipo y sobre mí porque me hace pensar. Cuando la crítica pasa por si la pelota entró o no entró, la desestimo, eso no es un argumento de análisis. La crítica tiene lógica cuando ha sido razonada. Yo no decido el resultado de los partidos, armo los equipos para ganar un partido”.

El Sevilla tendrá en Getafe las bajas de N’Zonzi, por lesión, y Banega por sanción. “Son jugadores de una posición que yo centro mucho la atención. Pero jugadores como Ganso, Sarabia, Krohn-Dehl, Pizarro que son dinámicos podrán reemplazarlos”, afirma al tiempo que también fue preguntado por el protagonismo de Muriel, el fichaje más caro de la historia que no está teniendo muchos minutos. “Yo conformo mi equipo por dos o tres variables que tiene que ver por el rendimiento que entra por mis ojos, las necesidades de juego que nos provoca el rival y luego a la intuición y la lógica que me hagan elegir uno u otro. El dinero en este caso no lo tengo en cuenta”.