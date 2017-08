Berizzo: "Cada partido es una oportunidad de demostrar lo buen equipo que somos"

El entrenador del Sevilla, Eduardo Berizzo, compareció por primera ante los medios de comunicación sevillanos en la previa de un partido oficial con vistas al choque de mañana contra el Espanyol. Éstas fueron sus reflexiones:

· INTENCIONES. "No hemos preparado muy bien para una temporada ilusionante, la intención es empezar fuerte, aunque cada partido tiene su dificultad. En una competición tan continuada, esforzada y exigente como ésta, la revisión es partido a partido. Salimos de un partido exigente en Turquía y empieza la Liga, la mirada está puesta en resolver el partido siguiente. Será un partido intenso, de uso del balón y esperamos empezar ganando".

· COMPARACIÓN CON LA PRIMERA VUELTA DE SAMPAOLI. "Yo me marco el ganar todos los partidos que juegue, se lo digo con total transparencia y simpleza. No me va a escuchar generar autoconvencimiento aquí, lo tengo, nunca digo algo en lo que no crea. Todos los partidos para nosotros son una oportunidad de demostrar lo buen equipo que somos".

· ACELERADOR A FONDO. "Me gusta empezar muy fuerte con mis equipos, así lo hicimos en temporadas anteriores y mañana es un partido para ello. Si uno arranca tarde lo lamenta luego".

· EXIGENCIA. "Ésa es la consecuencia de transformarse en un equipo importante, hay que competir cada tres días con la obligación de ganar. Cada partido que enfrento lo afronto con la convicción de ganar, así nos prepararemos siempre y así será también para mañana".

· JUGADORES DE REFRESCO. "Tal vez sí haya muchos cambios, confluyen muchas situaciones, el cansancio del partido de Turquía, la necesidad de refrescar y darle minutos a todos, el choque del martes. Y por eso imaginamos escoger un once confiable y sólido".

· ESTADO DE JESÚS NAVAS Y NOLITO. "Están más arriba que la media y acercándose al mejor nivel, pero para eso necesitan minutos. Han tenido 30 y 10, mañana seguramente tendrán más, imaginando que también sean opción para el martes. La carga tiene que ser la suficiente y no exagerada porque hay más partidos después. Casos como ellos, Kjaer, Corchia, gente que llegó a la preparación algo retrasada y que tienen que ir poniéndose a punto".

· EL TACONAZO DE BEN YEDDER. "El movimiento del centro atacante es la clave para marcar. Luego su talento hace que coja este recurso u otro. Fue una jugada de un goleador como Ben Yedder".

· ANÁLISIS DEL RIVAL. "No creo que el Espanyol haya cambiado mucho, conserva su entrenador, explota muy bien sus recursos, juega un sistema mixto a veces, con bandas rápidas, centro del campo sólido por el medio, unos centrales fuertes y bandas profundas... Nos va a exigir mover el balón con paciencia porque contragolpea y te hace daño en cada pérdida".

· PARTIDO CONTRA EL BASAKSEHIR. "Me gustaría replicar el control del balón en la primera parte y la profundidad que encontramos por los costados. Prolongar ese control en el tiempo. No me gustaría lo que sucedió cuando le concedimos el balón al rival".