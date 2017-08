Borja Lasso: “Voy a darlo todo para estar preparado para jugar en Primera”

Día de alegría en el Sevilla por la resaca con la satisfacción de estar por tercer año consecutivo entre los mejores del fútbol europeo, en la fase de grupos de la Liga de Campeones, y el rostro de la jornada era de un canterano. Borja Lasso, sevillista a ultranza desde que iba muy pequeñito al Ramón Sánchez-Pizjuán, comparecía en la sala de prensa para comunicar su satisfacción por la prolongación de su contrato y también por haber debutado en Primera División.

Era José Castro quien lanzaba inicialmente un mensaje de orgullo por esa rueda de prensa: “Se trata de un futbolista que está con nosotros desde pequeño y siempre es una alegría. Es sevillista desde pequeño, doliente como nosotros y por ello es doble alegría. Que los nuestros evolucionen y que renueven ya como jugador del primer equipo es una satisfacción como presidente”, presentaba el acto el dirigente utrerano.

Borja Lasso fue cuestionado nada más comenzar sobre el proceso en el que le comunican que es futbolista de la primera plantilla de pleno de derecho. “Mi prioridad era quedarme en el primer equipo, cuando me comunicaron que iba a hacer la pretemporada estaba con ganas de hacer bien las cosas y agradar al entrenador. Así me lo comunicó el míster, que estaba muy contento con mi trabajo y que quería que siguiera con ellos. Estoy muy contento de estar aquí y con muchas ganas de hacer una gran temporada”, arranca el futbolista.

¿Sensaciones en el debut en Primera ante el Espanyol? “Muy contento de debutar en la Liga con el primer equipo, muy agradecido al míster por la oportunidad que me dio y con ganas de seguir teniendo oportunidades y de ayudar al equipo a conseguir los objetivos”.

La siguiente cuestión es saber exactamente lo que le está pidiendo Berizzo con vistas a esta temporada. “El entrenador me ha dicho que cuenta conmigo en todas las posiciones del mediocampo, puedo jugar en cualquier sitio y tengo que estar preparado para jugar en cualquier posición. Me insiste en que aprenda de todos los compañeros, que esté siempre atento con todos los miembros del cuerpo técnico y que me va a ayudar a jugar en cualquier posición”, aclara Borja Lasso.

El fútbol es un reto permanente y el salto a Primera División lo es para este tipo futbolista de la escuela sevillana. “Tengo muchas ganas de esta temporada, de jugar en Primera, es lo que sueña todo jugador. También el año pasado debutaba en Segunda y había esa incertidumbre de no saber si íbamos a poder jugar en Segunda y demostramos que sí. Estoy trabajando mucho, tratando de aprender de todos los compañeros y voy a darlo todo para estar preparado para jugar en Primera”, apunta con seguridad el futbolista sevillista.

Entonces se le recuerda que hace dos temporadas prácticamente ya se había despedido del Sevilla para iniciar su camino fuera y finalmente decidió quedarse en el club para tratar de alcanzar su meta de jugar en el primer equipo. “Sí. Tengo que estar muy agradecido tanto al club como a mi familia y a mi representante por haber seguido aquí. El ascenso a Segunda era no lo mejor que había vivido hasta entonces, el año en Segunda espectacular y ahora el ascenso al primer equipo. Estoy con muchas ganas de aportar mi granito de arena al equipo para que cumplamos todos los objetivos”.

¿Y cuáles son esos objetivos globales en esta campaña que está arrancando? “La Liga es muy importante y no hay que pensar en ningún objetivo concreto, esto es muy largo y hay que ir partido a partido. El míster dijo que eran 38 Ligas de un partido y así lo tenemos que ver. Ahora nos toca el Getafe y no hay que ir más allá. Al final estaremos en el sitio que nos merecemos”.

Por último, se le apunta el sufrimiento del partido contra el Basaksehir y la jugada final en el lanzamiento al poste de Emre. “Uff. Estaba al lado de David Soria en la grada y los dos lo pasamos mal. Sabíamos que Emre tira muy bien las faltas y era un objetivo importante para el club. Se pasó mal, pero ya estamos entre los mejores de Europa otra vez y hay que tener en cuenta que todos los equipos sufren para llegar a la Champions”, concluía Borja Lasso.