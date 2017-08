Borja Lasso y su aprendizaje para competir en Primera

Borja Lasso renovó justo antes de su debut en la Liga, ya que su contrato expiraba al final de esta temporada. "Estoy muy agradecido", afirma. Sevillista de cuna, su felicidad es total tras firmar hasta 2019. Luego llegó su estreno en Primera, tan esperado, y ahora saborea las mieles de verse en un equipo de Champions, al que vio ante el Basaksehir desde la grada con similar sufrimiento que el resto de sevillistas. "Uff. Estaba al lado de David Soria en la grada y lo pasamos mal. Sabíamos que Emre tira muy bien las faltas. Se pasó mal, pero ya estamos entre los mejores de Europa otra vez y hay que tener en cuenta que todos los equipos sufren para llegar a la Champions", recordó.

El martes le tocó descansar tras su debut ante el Espanyol. ¿Qué sintió el sábado? "Muy contento de debutar en la Liga con el primer equipo, muy agradecido al míster por la oportunidad que me dio". Quizá ese partido lo jugó un poco fuera de su sitio habitual, el de mediapunta. "El entrenador me ha dicho que cuenta conmigo en todas las posiciones del mediocampo, puedo jugar en cualquier sitio y tengo que estar preparado para ello. Me insiste en que aprenda de todos los compañeros, que esté siempre atento con todos los miembros del cuerpo técnico y que me va a ayudar a jugar en cualquier posición", dijo antes de prometer su adaptación a esta exigencia. "Tengo muchas ganas de esta temporada, de jugar en Primera, es lo que sueña todo jugador. También el año pasado debutaba en Segunda. Estoy trabajando mucho, tratando de aprender de todos los compañeros y voy a darlo todo para estar preparado para jugar en Primera".