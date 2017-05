"Buscamos sin encontrar"

Jorge Sampaoli se lamentó, como en la jornada anterior, de la falta de contundencia de su equipo en el área, donde la Real Sociedad repitió el acierto que tuvo el Málaga para sacar lo máximo con muy poco. "El fútbol tiene que ver con los goles que uno anota. El rival apenas tuvo dos situaciones para marcar por nueve o diez de nosotros. Es lógico que podamos tener errores atrás, pero de concretar sólo el 30% de las ocasiones que tuvimos el encuentro se habría cerrado mucho antes", afirmó el técnico sevillista.

En esa línea, el argentino alabó, como hizo en la Rosaleda, la actitud de sus jugadores, que "con sus virtudes y fallos" nunca dejaron de buscar la victoria: "Me da pena que el grupo no logre ganar partidos que se merece. Sólo siete u ocho minutos en la segunda parte en los que el contrario fue superior. En el resto del partido el control fue nuestro, aunque no finalizamos con contundencia las acciones de peligro que generamos y el duelo acabó en empate. Sin embargo, ese rasgo del equipo de buscar la victoria hasta el último segundo es elogiable. Este grupo me ha demostrado que me ha comprado la idea del protagonismo desde el primer minuto hasta el último", afirmó el preparador nervionense, que incidió en que la diferencia, de nuevo, estuvo en la puntería de unos y otros: "Tanto el Málaga como la Real Sociedad tuvieron mucha eficacia en ataque. Después de ser dominadores de ambos partidos en las áreas los rivales fueron más contundentes que nosotros", explicó el entrenador.

Cuestionado por la falta de acierto de sus delanteros, destacó: "Los goles son puntos. En el transcurso del año la relación entre las llegadas que tuvimos al área rival y los goles marcados es baja. El delantero tiene rachas y los que tenemos darán sus frutos. A Luis Fabiano, Gameiro y Bacca también les costó, pero estos delanteros darán los mismos resultados", aseguró.

Pese a que el reto de alcanzar la tercera plaza se ha complicado y hay que amarrar el cuarto puesto, Sampaoli afronta el choque con el Real Madrid, "uno de los mejores conjuntos del mundo, con grandeza y buscando lo máximo". "Después ya pensaremos en el último choque con el Osasuna, que será tan importante como el del Real Madrid". "Alcanzar la tercera está muy difícil, pero nos sigue ilusionando y por eso jugamos con tanto ritmo. De una manera callejera, diría yo, que produjo mucho desgaste. Por eso repito que me produce mucha tristeza que un conjunto que busca tanto no encuentre nada", apuntó.