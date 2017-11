Calleja: "Un palo así siempre afecta y es difícil de controlar"

Javier Calleja, entrenador del Villarreal, afirmó que una situación como la que vive el técnico del Sevilla, Eduardo Berizzo, siempre afecta al grupo que trabaja alrededor de la persona que lo padece. "Recibir un palo así siempre afecta y es difícil controlar este tipo de situaciones, pero en este momento lo importante es la salud y que se recupere", afirmó Calleja en tono de solidaridad hacia su colega.

Respecto al partido, el técnico señaló que su equipo está "algo cansado" tras el viaje a Kazajistán, pero que hoy se encontrará mucho mejor y en condiciones de afrontar un partido intenso y "muy bonito" ante el Sevilla. "No hemos podido entrenar. Sólo hemos hecho trabajo de recuperación", explicó el ex futbolista del Villarreal, quien señaló que el portero Sergio Asenjo estará disponible. "Asenjo se encuentra bien físicamente. Cheryshev y Bruno todavía tienen molestias, ante el Sevilla no estarán disponibles.

Lógicamente, habló del Sevilla, "un rival directo", en términos elogiosos. "El Sevilla tiene una plantilla amplia y muy completa: es uno de los candidatos a estar en Europa y a estar entre los cuatros primeros a final de temporada. Ante el Liverpool el Sevilla demostró ser muy competitivo, porque no es fácil remontar un 3-0 y menos en Liga de Campeones", explicó el técnico madrileño. "Nos van a exigir mucho, pero queremos ser fuertes, inexpugnables, en casa. Confío mucho en la afición y espero que nos den su aliento", añadió esperanzado.