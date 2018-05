"Además de coraje somos un equipo con talento"

Joaquín Caparrós resaltó este martes el estado físico de muchos de sus jugadores de cara al exigente encuentro de hoy ante el Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán. Haciendo mención a la necesidad de "recuperar" jugadores y a que el médico "iba a estar sentado aquí junto a mí porque él es quien puede daros más información", el entrenador utrerano espera que su equipo compita ante un rival muy complicado.

Se refirió a la vuelta de Sergio Ramos, un jugador muy castigado por el público sevillista cuando regresa con la camiseta del Real Madrid. Caparrós recordó que "tanto él como Marchena y Jesús Navas son campeones del mundo que se han criado aquí en la carretera de Utrera. Me fui cuando pasó todo lo que pasó, es un campeón del mundo hecho aquí, en la carretera de Utrera hay tres campeones del mundo, Marchena, Jesús Navas y él y eso no lo pueden decir todos los equipos. No se lo que se creó cuando se fue, pero es un futbolista hecho aquí. Además es de Camas. Los que sois más jóvenes no lo sabéis, pero estamos hablando de campeones del mundo, como los de Brasil, Sócrates (éste no lo fue) o Rivelinho... Sergio Ramos, Marchena, Navas... le limpiábamos los mocos y se le enseñaba cómo tenía que golpear el balón".

Pero primero se ciñó Caparrós al encuentro de esta noche tras superar la primera prueba ante la Real Sociedad. "El partido del viernes ya es historia. Nosotros estamos necesitados y vamos a intentar, con nuestra calidad y talento, hacer un buen partido ante el Madrid", explicó el técnico, que se molestó cuando le refirieron algunas palabras de Zidane sobre el Sevilla. "El Sevilla tiene más cosas. Nada más que tiene coraje, no, lo que pasa es que las etiquetas se quedan... este equipo tiene talento, pero me alegra que lo diga el entrenador del Real Madrid. Nosotros estamos preocupados en recuperar futbolistas porque el nivel de exigencia es grande. Tenemos que hacer un partido muy exigente y que ellos vean que le proponemos eso. Los que tienen el balón son los que mandan y los futbolistas del Madrid, jueguen los que jueguen, son elegidos, son los mejores. Que el componente fortuna nos acompañe es algo importante también".

No quiso lamentarse de las bajas. "Es lo que hay y no vale lamentarse. Es cierto que tenemos que recuperar y hay que tirar de las famosas rotaciones. Iba a estar él médico aquí, porque a veces el tiene todos los datos. Pero no valen excusas. También tenemos una plantilla confeccionada para la Champions. Puedo lamentarme, pero no vale".

Sobre la posibilidad de que Banega, apercibido de sanción, descanse hoy para asegurar su presencia en el derbi, comentó: "Vamos a sacar un equipo competitivo, no me hables del derbi. Ellos van a estar de fiesta. Si Banega al final no juega no será por las cuatro tarjetas, será por el esfuerzo que hizo y porque tenemos otro partido importante".

Analizó Caparrós la falta de gol de los delanteros. "He hablado con ellos, les he comentado que son muy buenos jugadores. El viernes primero se ganó y segundo se mantuvo la portería a cero, y lo importante es eso, no encajar. Si queremos llegar a los objetivos tenemos que frenar la sangría de goles que tenemos. Lo demás llegará. Los goleadores son racheros y quedan partidos, los goles van a venir. Pero dejar la portería a cero es importante porque este equipo va a generar ocasiones".

¿Qué Madrid desea, el A o el B? "Ni el A o el B, me gustaría que viniera el C o el D. Tienen un equipo con futbolistas a nivel mundial, los mejores. Va a ser un partido muy difícil porque además algunos de los habituales sí van a jugar. Tenemos que tener agresividad y cuando tenemos la pelota hay calidad y hay que darle importancia al balón. Nos creemos que nada más que hay un equipo, pero enfrente hay otro que tiene un gran talento".

Por último, Joaquín Caparrós lanzó un mensaje de calma de cara al derbi, cuyas vísperas ya se están tiñendo de violencia. "Hay que tener tranquilidad, disfrutar de un partido especial, que no se vive en el mundo. La ciudad es dual, es mitad y mitad y luego el plan de broma que uno dice, otro dice... pero siempre una rivalidad sana".