Caparrós, el reanimador

Mensajes directos a la emotividad, inmiscuición de todo el sevillismo, frases entrecortadas por su entusiasmo en transmitir sensaciones, agradecimiento, positivismo... Todo energía para reanimar a un equipo muerto, un electroshock en toda regla. Joaquín Caparrós en estado puro, como si no hubieran pasado 18 primaveras desde que Roberto Alés le encargara la tarea de devolver al equipo a Primera División, en mitad del año 2000. José Castro, como entonces, habló con su paisano para que le echara un cable y el técnico utrerano sacó todo su equipo de reanimación. "Siempre he hecho público que quería volver al Sevilla y que cuando me necesitaran estaría aquí", dijo en una de sus primeras frases. "Estoy muy contento, muy contento porque el Sevilla se haya acordado de mí. Es una situación difícil, porque quedan pocos partidos", aseguró. "Vamos a ver. Quedan cuatro partidos y vamos a dejarnos toda nuestra sangre. No sólo nosotros, los jugadores. Cuando hay calidad y talento se puede hacer mucho mejor", dijo.

Caparrós se hará cargo de estos cuatro partidos y luego formará parte de la nueva estructura deportiva. No seguirá como entrenador tras estas cuatro finales. "No, está descartado. Vamos a ir paso a paso, vamos a pensar en la Real Sociedad, luego en el Real Madrid y luego… en el siguiente. Tenemos que estar en lo más inmediato", terció inmediatamente hacia lo que le interesa ahora, la Liga. "Habíamos tenido unas conversaciones y mi continuidad y la de Luci se dará, pero están haciendo el organigrama. Yo quiero hablar de fábrica, y tenemos la mejor fábrica. Y el mejor director de fútbol base, que es Pablo (Blanco). Y quiero ayudar con mi experiencia. Pero en el tema de entrenador estoy estos cuatro partidos", aclaró.

Positivismo en el primer entrenamiento: "Eso es, con alegría, venimos a disfrutar"

Su referencia al sevillismo de sus colaboradores fue constante. "Que estén aquí Pablo (Blanco), que estén Antonio (Álvarez), Marchena, Gallardo, Luci… Gente preparada que llevan sevillismo puro, que esté un campeón del mundo como Marchena a pie de campo con nosotros es un lujo… Estoy deseoso de empezar a jugar, de verles la cara a los jugadores". Incluido N'Zonzi...

"Esa pregunta me la he preparado espectacularmente -dijo en un habitual guiño a la prensa cuando fue preguntado por N'Zonzi-. El club ha abierto un expediente y no lo he leído. Tengo que hablarlo y verle la cara, al futbolista hay que verle la cara. Si le brillan los ojos, entonces sí. Hay que hablarlo, tú y yo. Y dependiendo de si parpadea o no parpadea, por experiencia y por intuición, decidiremos. Primero hay que verlo", argumentó.

Por la tarde ya pudo verles las caras a los futbolistas. En su primer vis a vis con sus nuevos jugadores también se revivió las habituales soflamas de ánimo. "Que haya alegría, claro que sí, eso es. Vamos a disfrutar", animaba mientras Juanjo del Ojo, preparador físico, daba órdenes a los jugadores en un circuito físico. El efecto reanimador tuvo especial eco en los argentinos. "Muy bien, muy bien, va, va, va...", animaba a Banega mientras saltaba obstáculos. Y en los rondos, igual. Pareja se tiró al suelo para cortar un balón, el típico tackle. "Eso es, claro que sí, ¡pues claro!".

Antes, a mediodía, había hablado de cómo ha estado viendo al Sevilla desde fuera. "Lo que he percibido, viendo todos los partidos, es que tiene mucha calidad, son futbolistas internacionales, pero en el fútbol entran estas dinámicas. Hay jugadores de muchísimo nivel, con calidad ya contrastada, vamos a pelear y nos vamos a dejar todo, todo, todo por intentar conseguir los objetivos que el club se puso".

No quiso adelantar mucho más. Primero, entrenar. Sí inmiscuyó a sus ayudantes (Álvarez, Marchena, Gallardo, Luci como auxiliares, además de Maresca, Silva, entrenador de porteros, y Juanjo del Ojo y Carlos Otero, preparadores físicos) en esos guiños de compromiso. "Gallardo me ha llamado a las siete menos cuarto de la mañana. ¿Vas a poner ya los conos?".

Sin dar mucha pista sobre el diagnóstico que tiene, y se guarda, sobre los problemas del Sevilla, lanzó otros dos mensajes optimistas. Uno, sobre el aspecto físico: "Les vamos a hacer ver que quedan cuatro esfuerzos, cuatro esfuerzos. Los mismos futbolistas tampoco estarán contentos con los últimos resultados". Y otro, sobre la importancia del futbolista: "Yo no soy salvador, salvadores son los futbolistas. El talento es lo que marca. Y este equipo tiene talento (...). Por mucho que tú hables, se miran los jugadores y dicen: éste es el partido. Y ahí vamos a intentar todos los que estamos aquí darles una buena predisposición. Pero ellos deciden con su talento y su calidad". Caparrós puro.