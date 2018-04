Carolina, Alés, consejera debutante de noble pedigrí

Carolina Alés Matador tiene 37 años y es el miembro más joven del consejo de administración del Sevilla. Y también la única mujer. Estrena cargo en una final como la Copa del Rey. Viaja con su marido, Rubén Vázquez. "Es sevillista también, como todos en la familia, pero por casualidad". Se refiere al resto de viajeros de la ilusión: "Viajo con mi madre y todos mis hijos. Mi padre no ha podido venir a esta final por motivos de salud". Se refiere -evidente- a Roberto, presidente clave en la historia del Sevilla. Mente preclara en uno de los momentos más difíciles en materia deportiva y económica.

Carolina ayer estaba "tranquila", pese a la inédita responsabilidad de viajar como consejera. "En el día del partido ya empezaré a ponerme nerviosa, y durante el partido me pongo muy, muy nerviosa". Y eso que experiencia no le falta en este tipo de envites definitivos. "He ido a todas las finales que he podido. Con mi padre también ha vivido varias de la UEFA, excepto la de Eindhoven, que no la viví en directo". Se perdió el tremendo baño de multitudes en éxtasis que vivió Roberto Alés al llegar al Philips Stadium. Aquel día, el pragmático gestor no pudo evitar las lágrimas de emoción, como tantos otros sevillistas.

"La gente siempre se vuelca con mi padre. En Varsovia también estuve con él, y en Turín", dice Carolina. "Y en Glasgow, en Glasgow también estuvo", matiza su marido, que está pendiente de los chiquillos mientras la madre consejera atiende a la prensa. "Esto es una experiencia muy bonita. A ver si podemos conseguir la Copa". Habría doble ganancia, la de la emoción y la del pragmatismo: el título garantiza la participación en Europa. "Sería una temporada histórica", remata Carolina, consciente de que el título reforzaría las hazañas de la Champions.