Carriço: "Tengo 29 años y quiero seguir dejándome la piel por el Sevilla"

Daniel Carriço ha valorado la renovación de su contrato con el Sevilla hasta 2020. Ha explicado su entrega absoluta al club y le ha agradecido así su confianza: "En primer lugar quiero dar las gracias al presidente, a Óscar y al cuerpo técnico por seguir confiando en mí. Para mí el Sevilla siempre ha estado en primer lugar y aunque he tenido clubes interesados siempre puse al Sevilla en primer plano".

El vínculo sentimental, e incluso familiar, es muy importante para el central portugués: "Siento mucho este escudo, llevo aquí muchos años, me lo ha dado todo en mi carrera y los títulos más importantes los he conquistado aquí. Estoy muy feliz, muy contento, mi familia está muy adaptada a la ciudad y lo que quiero es seguir progresando en este club".

Es más, se ha confesado un sevillista más que está dispuesto a una entrega máxima: "No he nacido sevillista pero me considero un sevillista más, siento muchos los colores y quiero seguir defendiendo este club". El segundo capitán del Sevilla quiere dar más aún: "Tengo 29 años y quiero seguir progresando, doy lo mejor de mí cada día y me dejo la piel por el Sevilla".

En verano tuvo importantes ofertas, pero Berizzo lo quiso como hombre fuerte de la plantilla: "Fue clave la conversación con el míster, me dejó claro que contaba conmigo. Cuando hablé con Berizzo y dijo que confiaba en mí me olvidé de la salida, porque lo que quería era quedarme aquí y seguir en este club. Él sabe que puede contar conmigo, nos enfrentamos muchísimas veces, sabe qué jugador soy, y que llevo muchos años en el club, lo que represento y lo que representa para mí este club, y sabe que puedo ser uno de los líderes de este vestuario".

En un espectro más amplio, ha analizado el inicio de temporada y la grandes expectativas del propio vestuario: "Hay mucha competencia entre nosotros, dos jugadores por posición y se puede hacer una grandísima temporada. Estamos muy ilusionados, toda la gente está enchufada porque el míster da confianza a todos y eso es fundamental, que uno se sienta importante dentro de la plantilla. Todavía estamos en una fase muy inicial de la temporada, un nuevo técnico, nuevas ideas y muchos jugadores nuevos, como siempre en el Sevilla. Estamos en el buen camino y hay que seguir trabajando y mejorando".