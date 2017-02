Castro: "Biris no significa violencia, sino llevar en volandas al equipo"

José Castro ha intervenido en Radio Marca, edición nacional, esta mañana para explicar la prohibición del ingreso y exhibición de iconografía Biris o Biris Norte en el estadio. “Es un tema delicado, pero no es nuevo. Es una medida que toma el Sevilla, pero que nos hemos visto obligados a tomar. Desgraciadamente Antiviolencia ha denominado como violento al grupo Biris y Biris Norte, por culpa de unos pocos, y eso conlleva que no podamos dar acceso a esos símbolos. Es verdad que, desde que tuvieron lugar aquellos hechos antes del partido ante la Juve, la policía no dejaba entrar pancartas. Desde que el grupo Biris fue catalogado como violento, el club se reunió con la Comisión Antiviolencia para defender que debería diferenciarse entre el concepto Biris, que es un sentimiento muy arraigado en nuestra afición, y el concepto Biris Norte. Pero para ellos no es así, lo que nos obliga a que la prohibición vaya para todos”.

El presidente del Sevilla ha querido explicar qué significa Biri en la historia del sevillismo y ha intentado a nivel nacional rechazar la criminalización y la generalización de todos los que se sienten biris. "Aquello -ha dicho en referencia a la agresión en El Papelón- fue obra de unos pocos y la palabra Biris es otra cosa, es un sentimiento de todos los sevillistas que nació en 1975, que nos abarca a todos, desde Gol Norte, Fondo, Gol Sur o Preferencia. El tiempo nos tendrá que dar la razón, porque la palabra Biris no tiene que significar violencia, sino animar, apoyar y ayudar al equipo en su pelea en el campo. Pero Antiviolencia entiende que es lo mismo y están en un error. La afición del Sevilla FC le demostrará que hay que descriminalizar la palabra Biris, porque Biris somos casi todos los sevillistas”.

Respecto al ingreso o uso en el estadio de elementos de animación, asegura Castro lo siguiente: "Siempre han estado permitidos en nuestro estadio, han sido los aficionados quienes no han querido usarlos. Lo que no se puede entrar es una pancarta, porque nos obliga Antiviolencia, con simbología Biri, pero sí megáfonos, altavoces, bombos… Y tampoco es real que no puedan entrar aficionados porque lleven una camiseta o una bufanda que ponga Biris. Hablamos a nivel colectivo".

En resumen, ha culpado a los violentos y al triste episodio en la previa del Sevilla-Juventus. "Con lo ocurrido en El Papelón se ha cruzado la línea peligrosa, se pudo acabar con la vida de una persona. Aquello fue un error gravísimo que nos da vergüenza. Y es el motivo que nos tiene aquí. Lo demás todo tiene solución, que podamos acabar con los insultos, que se anime… Pero cruzar aquella línea es lo que ha llevado a Antiviolencia a calificar de radical y violento a todo lo relacionado con Biris y Biris Norte".