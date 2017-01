Castro: "Necesito el compromiso de todos para parar esto"

En el Sevilla hay temor de que, si no logra parar la espiral de insultos, los comités terminen cerrando el Ramón Sánchez-Pizjuán. Por eso, por el mero hecho de que insultar es poco ético, y también para que no paguen justos por pecadores, José Castro anunció la guerra total al insulto.

"Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que no haya en el Ramón Sánchez-Pizjuán cánticos ofensivos de forma coral, no particulares o puntuales. Las reglas del juego han cambiado, es una realidad, y nos gusten o no, son las que son", explicó ante la propuesta de cierre de la grada baja de Gol Norte, contra la que el club alegará.

Si tenemos que denunciar a otros, lo haremos, pero eso no nos quitará sanciones"

El dirigente nervionense añadió: "Los cánticos en los que se insulta de manera grupal nos llevan sólo a perjudicarnos en lo deportivo, en lo económico, en lo social... y a una mala imagen. No debemos dispararnos en el pie ni darles armas a nuestros rivales con todo lo que nos estamos jugando".

Porque el dirigente sacó a colación que el Sevilla está en una situación histórica: "Estamos ilusionados en hacer algo importante, vía Liga o vía Champions, ante la posibilidad de una de las mejores temporadas de la historia y no queremos que se estropee por algo que además tiene arreglo, que es animar sin insultar". Por ello, instó a la colaboración del sevillismo: "Necesito el compromiso de todos para parar esto por el bien de nuestra entidad. Si seguimos así sólo vamos a perjudicarnos en esta maravillosa temporada. Estaremos vigilantes a lo que ocurre en otros estadios, pero tenemos que parar esto, porque nos va a hacer un daño irreparable".

El presidente blanquirrojo hizo copartícipe del problema a todo el sevillismo. "Hay una serie de peñas y grupos de sevillitas que quieren reunirse con nosotros y estamos para escuchar a todo el mundo y buscar una solución".

"Dicho esto -continuó el dirigente- en el Sevilla Fútbol Club tenemos claro que todos los clubes deben ser iguales ante la ley, no puede haber castigos enjemplares ni doble rasero. Pero, ojo, debemos tener claro que esta medida será para que se castigue también a otros, y no para que no se nos castigue sólo a nosotros. El objetivo final es acabar con los insultos en los estadios".

El Sevilla está en ello. "Estoy seguro de que en esos sectores (N11 y N12) hay aficionados que no insultan, y si se cierra pagarán justos por pecadores. Igual que si cierran todo el estadio. Por eso, hemos puesto en marcha un protocolo para evitar estos insultos. El próximo Sevilla-Villarreal es el pistoletazo de salida para que no haya ningún cántico ofensivo en nuestro estadio jamás".