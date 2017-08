Castro abre un debate sobre la ampliación del Sánchez-Pizjuán

El presidente del Sevilla, José Castro, aprovechó la ofrenda floral a la Virgen de los Reyes en la Catedral para realizar un repaso a la actualidad del club nervionense y la principal novedad fue la apertura a la posibilidad de una ampliación del Ramón Sánchez-Pizjuán después de confirmar que el club ha alcanzado una cifra récord de socios con derecho asiento. 39.480 se han abonado bajo esa fórmula y Castro estimaba que eso hace que el estadio se pueda estar quedando pequeño.

·Ampliación del Sánchez-Pizjuán. "Hemos llegado a una cifra récord de abonados con 39.480, un récord de abonados con asientos y si seguimos creciendo de esta forma podamos hacer una ampliación de nuestro estadio. Está claro que nos gustaría tener más espacio, sobre todo para niños y demás, porque nos preocupa".

· Homenaje en el aniversario de la muerte de Puerta. "Es evidente que estamos en un día muy especial, primero porque es el décimo aniversario del fallecimiento de nuestro jugador Antonio Puerta, del cual tenemos un gran recuerdo, pero la vida sigue y, por ejemplo, hoy también nos congratulamos de que a David Carmona lo haya convocado la sub 21".

· Añoranza. "Nos viene al recuerdo el jugador, la persona, que no decía nunca que no, que para colmo fue su zurda la que nos dio oportunidad de jugar en Eindhoven, pero la vida sigue".

·Ausencia de N'Zonzi en los actos. "Tenía permiso personal, no hay ningún otro motivo. No hay ninguna oferta, no hay ninguna novedad. En el Sevilla no se ha recibido ninguna oferta por Steven".

·Opciones en la última semana del mercado. "Seguimos trabajando mientras el mercado esté abierto, no es ningún secreto que estamos trabajando para incorporar a un lateral izquierdo. ¿Un delantero? Son los técnicos los que tienen que tomar esas decisiones y nosotros ayudarlas si así ocurre".

· Opiniones de Berizzo. "Tenemos conversaciones continuas y está satisfecho con la plantilla, necesita un lateral izquierdo y si luego puede haber otra cuestión será en los últimos días que es donde más se mueve el mercado".

·Nivel del equipo. "Por el partido de ayer no se pueden sacar conclusiones, estamos aún en agosto, hay que tener paciencia, pero en todo caso siempre que juguemos mal, como ayer, que ganemos. Es verdad que también jugamos mal, pero es verdad que también ganamos".

· Ganso. "El equipo jugó mal, pero tiró de oficio y de calidad, el gol de Ganso quedará para los anales de la historia por su calidad. ¿Está Ganso en el mercado? Mientras las ventanas están abiertas está la posibilidad de cambios con todos, pero no con él en concreto".

· Opinión de Berizzo. "El entrenador no está preocupado, sí está responsabilizado, es obvio que no hemos jugado bien los primeros partidos, pero hay que tener paciencia. Volvamos la vista atrás, en la temporada pasada el primer partido fue una locura y en el segundo jugamos rematadamente mal en Villarreal. Hay que tener paciencia y hay que esperar porque hemos hecho una buena plantilla".

· Caso Vitolo. "En el gabinete jurídico tienes sus directrices y lo vamos a acatar, que nadie tenga prisas y vamos a ir contra todos los actores que estuvieron implicado en esta operación, entre otras cosas porque creemos que tenemos razón. Pero lo haremos sin prisas y sin pausa".