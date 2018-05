Castro insiste en que no hay ofertas por Lenglet

José Castro ha tratado de varios aspectos de la actualidad, tanto relativos a la planificación como a lo institucional. Por ejemplo, ha sido preguntado en la presentación de Pablo Machínpor el archivo de la causa por presunto uso irregular de las cuentas del Sevilla. "Lo he dicho muchas veces, que tenía la conciencia tranquila y así se ha demostrado, tanto por la jueza como por la fiscal, que no han visto absolutamente nada”. Y ha vuelto a hablar de que no tiene constancia de que el Barcelona quiera a Lenglet: "No tenemos ninguna constancia de que Lenglet tenga un acuerdo con ningún club, ni ninguna constancia para pensar de que no continuará la próxima temporada, al menos a día de hoy”.

Ante los fuertes rumores que hablan de que el Barcelona está dispuesto a pagar su cláusula de rescisión, el dirigente utrerano ha comentado: "Pueden salir las noticias que salgan, las reuniones con él son para intentar ampliar el contrato y subir su cláusula y en eso estamos. En unos días nos volveremos a reunir y seguiremos hablando. En ningún momento nos ha hablado de otros clubes o de ninguna oferta. No sabemos hasta ahora de ninguna oferta de boca de nadie, ningún club se ha dirigido a nosotros”.

Asimismo, Pablo Machín se ha referido a Lenglet, diciendo que espera contar con él al igual que con N'Zonzi, otro futbolista que le gusta muchísimo. “A mí por supuesto que me gusta, es un excelente central y de su situación ellos podrán hablar mejor”, ha comentado el ya nuevo entrenador del Sevilla sobre Lenglet.

Otro asunto importante ha sido la denuncia que interpuso el Sevilla contra el Atlético y el rechazo del TAD (Tribunal Arbitral del Deporte), también llamado TAS, al recurso del club nervionense para no pagar la parte correspondiente a Las Palmas. "Se ha visto en el TAS el problema de los cuatro millones a pagar a Las Palmas por Vitolo, se ha perdido en una primera, instancia pero lo recurriremos en el TAS, en la justicia ordinaria y donde haga falta. Y otra cuestión es lo del Atlético de Madrid y la subida de la cláusula de 10 millones, que todavía no se ha visto y se verá en los próximos meses”, ha asegurado el presidente sevillista.