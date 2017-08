Castro: "No renovamos a N'Zonzi para que se vaya"

Amplio repaso a la actualidad del presidente del Sevilla horas antes del partido con la Roma. José Castro habló de los rumores en torno al interés de la Juventus en N'Zonzi, tras el mensaje desde su agencia de representación de que está a disgusto. "No puedo decir nada sobre N'Zonzi, hicimos un importante esfuerzo el año pasado para renovarlo y no lo hicimos para que se fuese. Lo hicimos para que se quede, para que la afición disfrute de él, no puedo decir más", dijo en en declaraciones a Radio Marca.

Otro asunto espinoso fue el caso Vitolo. Fue lacónico: "El tema Vitolo ya terminó para nosotros. Es cuestión del gabinete jurídico que nos dirá qué debemos hacer".

Castro fue preguntado por Bacca y Jovetic. "A mí me gustan los jugadores que le gustan a la dirección deportiva. Bacca y Jovetic son dos magníficos jugadores e incluso tuvimos negociaciones muy serias por Jovetic; al no llegar a un acuerdo, invertimos en otros jugadores. Bacca nos ha hecho campeones de UEFA en dos ocasiones, no sé si llegará aquí, pero es un grandísimo jugador".

Y analizó el nivel de la plantilla ante el reto de la Champions: "Las incorporaciones que teníamos que hacer las hemos hecho, todas primeras opciones, estamos contentos. Queda sólo un lateral, que seguro que vendrá. (...) Somos los que más hemos invertido en España, no tiene nada que ver pasar o no elplay off", añadió. "Tenemos un equipo importante para pasar la previa. Nunca hay rival inferior. Quedaron segundos en una liga que no es nada fácil (...). Queremos pasar la previa y todo lo que no sea eso será una desilusión".