Castro: "Tengo toda la fuerza para seguir"

"¿fuerza yo para seguir? ¿Y por qué no?". Con esa pregunta retórica zanjó el presidente del Sevilla, José Castro, las posibles dudas que podrían haber existido en los días y las horas previos a su comparecencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán en torno a su continuidad el frente del Consejo de Administración del Sevilla. Castro afirmó taxativo que tiene "toda la fuerza para continuar, pues tengo los apoyos suficientes, yo y todo mi Consejo".

Dadas las circunstancias, en medio de una crisis después de la abultada derrota sufrida en la final de la Copa del Rey frente al Barcelona, el sevillismo llegó a pedir su dimisión en los momentos más calientes del encuentro en el Wanda Metropolitano. A Castro no le sorprendió que los periodistas escrutaran sus ánimos. "Mientras los accionistas tengan confianza en mí seguiré. Pese a los altibajos, hemos llegado a los cuartos de final de la Liga de Campeones y a la final copera, mientras otros la vieron por televisión", explicó el presidente del club de Nervión.

Hemos jugado más partidos que los demás y lo hemos acusado en la Liga"

Ahondó en el análisis Castro, quien volvió a hablar de que "el primer enfadado"es él, en una temporada no poco particular. "No se nos olvide, y no es un pretexto, que hemos jugado entre 16 y 18 partidos más que otros equipos. Eso finalmente se ha dejado notar en la Liga. Si de algo hemos pecado es de ambiciosos. Y en la Liga es donde se ha notado más. Aspiramos a más y en estos momentos es lo que hay y es lo que podemos decir".

También se refirió el rector sevillista al estado de la plantilla, detallando la medida tomada como consecuencia de la salida nocturna de Steven N'Zonzi después de la final: "Se le ha abierto un expediente disciplinario y cuando se tome la decisión, él la acatará", aclaró Castro, quien explicó que a la plantilla no le hacía falta un revulsivo. "El revulsivo es la propia plantilla, que estuvo reunida en el día de descanso. Quieren sacar esta situación adelante junto al cuerpo técnico, están seguro de que pueden hacerlo. Sabemos que la imagen en la Copa fue malísima, pero cabreados estamos todos y yo tengo que actuar con cabeza fría".