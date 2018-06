El Celta, por petición del Turco Mohamed, se interesa en Pizarro

El Sevilla ya estuvo a punto de desprenderse de Pizarro el pasado mes de enero, pero el Tigres no cumplía con el mínimo en las garantías de pago que el propio club mexicano sí exigió en verano por el medio argentino. El club regiomontano está de nuevo tras su ex jugador, pero no llega a los 9 millones que quiere recuperar el Sevilla ni de lejos. En cambio, desde Vigo se abre otra vía de posible salida. Según informa TyC Sports, el Celta se ha interesado en el medio centro sevillista por petición expresa de su nuevo entrenador, también argentino. El Turco Mohamed lo conoce de su etapa en Argentina y México y, ante la posible salida de Lobotka y la de Tucu Hernández, quiere reforzar el medio campo. Y Pizarro es su objetivo.