Escudero: "Hemos hecho historia, es un momento único"

Sergio Escudero, uno de los capitanes del equipo, ha atendido a la prensa en el aeropuerto de Manchester antes de viajar a Sevilla, donde aterrizará el vuelo chárter que traslada a la expedición sobre las 14:00. El lateral izquierdo reconoció el momento de euforia que está viviendo el equipo. “El vestuario está contentísimo después de lo de ayer, es para estarlo, para disfrutarlo, es el momento de estar muy contentos e ilusionados con este paso que hemos dado. Hasta que no te pones a pensarlo no eres consciente de que has hecho historia, de que es un momento único”, ha dicho sobre la eliminación del Manchester United. Y ha restado importancia a esa cámara introducida en el vestuario de Old Trafford que desveló un cántico de los jugadores referente al Betis: “Es una anécdota, un momento de euforia y no hay que darle más importancia”

Según Escudero, no hay preferencias para el sorteo del viernes, cuando se conocerá el rival del Sevilla en los cuartos de final de la Liga de Campeones: “Ahora cualquier equipo que nos toque va a ser muy complicado. Si están es porque han hecho méritos igual que nosotros y hay que sentirse valorados y los demás también nos tendrán respeto. Ahora hay que esperar y el que nos toque lo cogeremos con muchas ganas para intentar hacer otra vez historia”. ¿La Roma de Monchi, Fazio y Perotti, por ejemplo? “La Roma es especial porque está Monchi, pero cualquier equipo va a ser muy complicado”.

El vallisoletano ha destacado el rol de Montella en esta historia: “El míster desde que llegó ha hecho un trabajo excelente, sabiendo cómo posicionarnos en el campo y cómo sacar rendimiento de los jugadores que tenía y creo que ha sido clave en esta situación”.

Otra clave fue el acierto en el momento justo. “Es cierto que durante los últimos partidos hemos hecho muchas ocasiones que no querían entrar, y ayer en el momento clave, cuando también parecía que no querían entrar, entraron”, dijo sobre los goles de Ben Yedder, que hizo historia.

Una historia y una situación que en la Liga tiene aún asignaturas pendientes: “Es verdad que hemos tenido bastantes altibajos durante la temporada, pero hay que quedarse de momento con lo bueno. Estás en una final, estás con los mejores en cuartos de la Champions. Y ahora hay que centrarse en la Liga, en acabar lo más arriba posible y en estar entre los mejores en la Liga también”. Entonces, ¿cree que aún no se ha visto el techo del Sevilla? “Se irá viendo en los partidos que quedan”.

También ha destacado que el vestuario ha respondido en los momentos complicados: “El vestuario siempre ha estado unido, es verdad que en los momentos peores hemos tenido que dar la cara todos y poner las cosas claras, pero el vestuario sabe lo que es este club. Los que estamos aquí sabemos que es un club grande que hay que sacarlo adelante”.

Y lógicamente, ha ensalzado el extraordinario comportamiento de la afición en Old Trafford: “La afición otra vez más dio una lección de apoyar al equipo y creo que hay que estarle muy agradecido, porque allí donde vamos siempre hay gente con nosotros”.