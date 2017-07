Cita ante el Kashima Antlers sin Nolito

El Sevilla disputa hoy (11:00, SFC TV) su segundo encuentro de pretemporada, ante el Kashima Antlers. Una cita en la que todavía no estará Nolito, como manifestó ayer Eduardo Berizzo en la rueda de prensa que ofreció en la previa a este encuentro: "Llegó hace tres días. Lo conozco de nuestra etapa anterior en el Celta pero aún no está apto para jugar el partido. No va a participar mañana pero espero mucho de él, porque es una opción ofensiva importante, de gran uno contra uno y esperamos que enriquezca nuestro ataque".

En cuanto al rival, el entrenador del Sevilla destacó el potencial que mostró en el último Mundial de Clubes: "He visto el partido y es un equipo que puso en aprietos al Real Madrid. Es competitivo, ágil y rápido y esperamos sujetarlos mañana, jugando nuestro fútbol. Ambos estamos en diferentes etapas de preparación, por lo que el partido será difícil y duro de sostener en ritmo. A partir de ahí, queremos ganar como ellos quieren ganarnos a nosotros".

Por último, cuestionado sobre el objetivo para la nueva temporada, Berizzo se centró en que el Sevilla coja cuanto antes su filosofía de juego: "Mi primera meta es que el equipo juegue de una determinada manera. Con nuestro estilo, el que yo propongo. A partir de ahí vamos a intentar ganar todo lo que podamos. Los objetivos los marcan el rendimiento y la producción que podamos alcanzar. Cuando encuentras tu estilo, lo defiendes y lo ejecutas como debes, encuentras las victorias. Eso es lo que te puede elevar en la clasificación y conseguir los objetivos".