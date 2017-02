Claro dominio y agridulce victoria

Con sabor agridulce. Así abandonaron los jugadores del Sevilla el terreno de juego, alegrándose por empezar con buen pie su andadura en los octavos de final de la Liga de Campeones, y lamentándose por no haber convertido en goles las muchas acciones de peligro que protagonizaron. Así lo manifestó con firmeza Jovetic: "Jugamos mejor que el Leicester, tuvimos muchas ocasiones de gol, debíamos haber marcado más. En la Champions tienes que marcar todo lo que creas, si no lo puedes pagar". Tajante se expresó el montenegrino, para quien la corta ventaja que cosechó el Sevilla no fue, ni muchos menos, un fiel reflejo de lo que acaeció en el campo.

Pero Jovetic no quiso quedarse sólo con la lectura negativa del duelo, pues, bien mirado, el 2-1 también tiene su parte positiva. "Con el 2-0 no estaba todo cerrado, pero quizá si vamos allí con ese resultado nos confiamos. Mejor entonces el 2-1, nos hará salir a por todas", explicó. Otro jugador que se marchó con sensaciones encontradas fue Lenglet, "muy feliz" por su debut en Champions, pero lastrado por una lesión en el aductor (sufre una elongación y hoy se le realizarán pruebas): "Sé que tengo algo, pero no cuántos días estaré sin jugar".

"El resultado no es el que nos merecíamos, porque fuimos superiores en el campo, y la ventaja que conseguimos es muy corta", añadió el francés. Eso sí, Lenglet no duda de las posibilidades del Sevilla de cara al partido de vuelta del próximo 14 de marzo: "Es muy importante que vayamos a por todas y seguro que lo conseguimos". "De golpe duro" y de "demasiado castigo" habló Sarabia, para quien el gol de Vardy "aprieta la eliminatoria". "Hicimos un gran partido. No definimos de la forma correcta y pudimos hacer más goles, pero ahora toca pensar en la vuelta, en que tenemos que salir a ganar e intentar tener más efectividad", comentó el madrileño."Hay días y días, y a veces la pelota no quiere entrar. Y eso que lo intentamos por todos lados, por arriba, por la derecha, por la izquierda... Creo que no se le puede reprochar nada al equipo", concluyó Sarabia.