Colectivizar el ataque y el gol

Con un discurso claro, directo, sin perífrasis ni grandilocuencias, Eduardo Berizzo expuso su ideario futbolístico en el que sonaron como premisas muy prometedoras los conceptos del colectivo y el ataque. Entiende el ya entrenador del Sevilla que el fútbol que propondrá será responsabilidad de todos por igual, incluso en una tarea goleadora que espera repartida. Incluso le echó un cable a Óscar Arias explicando lo que debía explicar sin dar más pistas de la cuenta. Si acaso, el porqué de la continuidad de Krohn-Dehli, el porqué del deseo de Nolito y poco más. "A veces las palabras del entrenador entorpecen la labor del director deportivo".

Durante su presentación incluso dio a conocer con qué ayudantes llega. "Llego con dos preparadores físicos, Pablo Fernández y Carlos Kisluk -su anterior entrenador de porteros, aquí readaptador- y tres entrenadores a partir de mí. Me acompañan Ernesto Mancucci, primer ayudante, Roberto Bonano, segundo, y Mariano Uglessich, tercer ayudante. Y sigue Javi García", explicó del técnico de porteros, único superviviente de la anterior etapa.

Pero el quid de la cuestión es la forma en que planteará el juego. "Mi idea de fútbol es atacar, protagonizar los partidos, adueñarnos del balón. Necesitamos recuperarlo rápido para que el balón pase por nuestros pies la mayor parte del tiempo y eso se traduzca en ataque. Me gusta atacar, mandar en los partidos y para eso elijo el balón". A esto añade su pujanza ganadora: "Yo lucho todos los partidos contra cualquiera, nunca imagino un partido sin posibilidad de ganarlo".

El gol también le preocupa como labor colectiva. "Tengo la idea de convertir goles de forma más compartida, que no recaiga en un solo protagonista, hay que buscar movimientos e imaginación, que mucha gente marque ".

Además, el continuismo matizado de estilo afecta positivamente a la plantilla. "Entiendo que todos los futbolistas actuales del Sevilla son parte de él, y claro que nos reforzaremos en la medida de lo posible haciendo mejor un equipo que ya es muy bueno". Así lo ha consensuado con Óscar Arias: "Mi conversación con Óscar ha sido a nivel general, sobre una idea de juego y de posicionamientos a reforzar sin nombres propios. Mi tarea con el director deportivo en cuanto a nombres propios es privada".

Sin embargo, sí que dio algunas pistas, ya conocidas por otra parte. Reconoció su fervor por Nolito. "Me gusta mucho Nolito porque lo conozco, en referencia a contratarlo o no, lo dejo en suspenso... Pero sí me gusta, tiene una gran calidad, es un jugador de ataque muy importante, con mucha capacidad ofensiva. Lo conozco bien, pero que llegue aquí o no forma parte del trabajo de mis compañeros".

Asimismo, avanzó casi sin querer que Krohn-Dehli prorrogará su contrato por un año: "Tengo la decisión tomada. Luego se lo preguntáis al director deportivo. Es un futbolista muy bueno al que respeto mucho, encontré en él un gran desarrollador de nuestra idea de juego. Es un jugador muy valioso con el que quisiera contar. Ya le contesté", dijo entre risas.

De igual forma, anunció que cuenta con Sergio Rico y con David Soria en igualdad de condiciones. "No hay posiciones ganadas, todos pelearán por un lugar. En la portería, exactamente igual. Los porteros del Sevilla son suficientes y quisiera que formaran parte de mi equipo. Y la gente joven de abajo también competirá".

Hizo un inciso para hablar de la cantera, que, a priori, tendrá más oportunidades con él. "Me han llamado la atención varios canteranos, cuando los he visto jugar y por el análisis que la secretaría técnica me ha hecho de ellos. Intentaremos integrar a los mejores en la pretemporada". Berizzo también puso el acento en la necesidad de reforzar especialmente la medular. "Se han debilitado algunas posiciones por las salidas de las cesiones, sobre todo en el medio del campo, a ese trabajo estamos abocados".

El técnico de 47 años llega henchido de ilusión. "Mi reto es el mismo que el del Sevilla, seguir ganando. A veces es mucho más difícil seguir ganando que hacerlo por primera vez. Imagino un equipo fuerte, colectivo, que siga ganando, basado en el trabajo, que es lo único que lo puede garantizar". Y también sorprendido por las muestras de cariño. "Es muy agradable a nivel profesional y personal, espero devolver toda esa confianza e ilusión, que son las mías también, con mucha responsabilidad en lo que vamos a hacer". Para el ex central de Cruz Alta el Sevilla es "un equipo grande, con ambición, competitivo, es un gran desafío y un gran reto". Y en él espera desarrollar su idea, sin otro objetivo que salir a ganar cada partido. "Comprendo cuál es la exigencia de un equipo que intenta ganar todos los partidos".