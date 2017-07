Corchia: "He venido al Sevilla a ganar títulos"

Sebastien Corchia ha sido presentado a las 12:30 en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán, donde ha expresado su voluntad de crecer en el Sevilla y "ganar títulos". Para ello quiere integrarse cuanto antes en el "método de Berizzo". "Hablo un poco de español, lo entiendo bien y estoy muy contento y feliz de estar aquí”, se ha atrevido a decir en castellano. El resto de la rueda de prensa ha sido en francés.

Más información Vuelta al trabajo en casa

Primeras impresiones: “Ya estaba con muchas ganas y muy contento por venir a un gran club como el Sevilla, deseando llegar, y el ponerme la camiseta y cómo me han ayudado los compañeros me ha hecho estar muy contento”.

Un equipo campeón: “Una de las razones por las que he venido es que es un gran equipo que ya ha ganado títulos, y lo que yo quiero es ganar títulos, ojalá hagamos una excelente campaña en Champions y podamos optar a algún título”.

Su referencia sobre Berizzo: “He tenido varias oportunidades de hablar con el entrenador, me gusta mucho su forma de entrenar, su método, y sobre todo la unión del equipo. Estuve entrenando tres semanas con Bielsa y cuando le dije que me venía al Sevilla me dijo que no era ningún suicidio, que venía a un gran club con un gran entrenador”.

El futuro incierto de N’Zonzi: “No he hablado con él de eso, de muchas cosas sí he hablado, sé que me va a apoyar mucho”.

Promesa de hablar ya español: “Ya hablo algunas palabritas, empecé a aprender antes de venir y debo aprender lo más rápido posible, voy a intentar hablar español muy rápido, porque dentro del campo es muy importante. En la escuela ya estudié español y como tengo la nacionalidad italiana hablo italiano, y como la lengua es parecida me es fácil”.