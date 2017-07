Correa, el Mbappe del Sevilla (1-2)

Si las metiera todas se pagaría a oro puro. Posiblemente, si lograra por alguna casualidad centrar las miradas de los caprichosos del mercado, sería el delantero de moda, el que está en todos los telediarios con cifras astronómicas a su alrededor. Joaquín Correa, como Kylian Mbappe, es joven, es elegante, es potente en la carrera, es intuitivo en los desmarques, aparece por cualquier zona de campo y si, ya encima, es capaz de meterlas para dentro con la calidad y el desparpajo con que batió a Cech (y sin eso siquiera), no sé qué hace el Sevilla perdiendo la cabeza en el regreso de un futbolista que tendrá 32 años en noviembre en vez de ponerle buenos y mullidos algodones a las figuritas que ya tiene en su belén.

Encima, otro como N'Zonzi se llevó el dedo a la boca para mandar callar a los listos que advirtieron cierta desidia en su periplo japonés. El francés, quizá picado por los elogios que recibió Pizarro ante el Leipzig y puede que con menos plomo en las piernas, hizo aflorar su fútbol y se sacó de la chistera un zurdazo con el que ganó el segundo partido de la Emirates Cup en las narices del entrenador que posiblemente fuera el primero en dar la voz de alarma y quererlo en sus filas, el viejo Arsene Wenger. Con ese zapatazo no hizo, extrañamente, que el Sevilla ganara el torneo, ya que un peculiar sistema de competición premiaba al que más goles anotara en todos los supuestos y el Arsenal, el organizador encima, le hizo una manita el día antes al Benfica.

Pero en el cómputo global, Berizzo podrá volver contento y el sevillismo respira, de momento, tranquilo. Es verdad que hay cosas que hay que remediar y si en Japón fueron los centrales, esta vez pasó con los laterales, donde hay una orfandad preocupante, pero las buenas sensaciones superan a las dudas. Todo hay que decirlo.

Con un triángulo parido para mimar la pelota, el formado por N'Zonzi, Banega y Krohn-Dehli, a los nervionense les daba para contrarrestar la mayor fueza y potencia física (eso era evidente) de su rival. En campo inglés sufrían los ingleses y en campo sevillista sufrían, y mucho, los sevillistas ante las carreras de Chamberlain o Welbeck. Cada vez que uno de los defensas de Berizzo tenían que correr hacia atrás era un pulso desigual, mucho más en el costado que ocupaba, a modo de lateral, Mercado, a quien cualquiera de rojo le parecía Usain Bolt.

Pero entre un argentino con clase y un danés que es un tractorcito que aparece por todos lados y la devuelve bien, el Sevilla le fue metiendo miedo al Sevilla al Arsenal en su propio estadio. Ben Yedder ya mandó antes del descanso un balón al poste tras un pase genial de Banega y Nolito enganchó un empalme valiente que no salió muy desviado. El sanluqueño, además, no tuvo la seguridad para jugársela él cuando Pareja lo dejó solo y desperdició la ocasión con un mal pase.

Era un balance que le ganaba a la aportación inglesa, siempre en demarrajes de Chamberlain que dejaban en muy mal lugar a Mercado o rupturas por el centro.

Pero empezó la segunda parte y apareció Correa. Jugando esta vez desde la izquierda, el Sevilla se agarró a su figura para creerse de verdad que podía ganar el partido. Y lo ganó. Curiosamente los dos goles llegaron a través de un recurso en el fútbol con el que sólo se atreven los que tienen la magia dentro, el engaño de atraer la atención en la pose de hacer por el balón y dejar desmarcado a un compañero sin tocar el balón. Lo hizo Correa en el gol que él mismo marcó en una gran combinación entre Krohn-Dehli y Ben Yedder, y lo hizo Ganso en el saque de banda en el que N'Zonzi puso el balón en la escuadra de Cech.

Por medio, el empate de Lacazette cuando Lenglet no llevaba ni 30 segundos en el campo en sustitución de Escudero. Muy forzado en ese puesto de lateral izquierdo, perdió los pies nada más que Chamberlain arrancó, produciéndose el desequilibrio. Con Kjaer ya casi metido en el vestuario, extraña que la planificación no haya solucionado este tema cuando Óscar Arias en este mismo diario en una entrevista antes de que empezara el mercado defendía que el único puesto a reforzar era el de lateral izquierdo por la baja de Tremoulinas. Va a decir que sí Jesús Navas y el Sevilla sigue sin lateral izquierdo y con sólo uno específico en la derecha, donde ha cambiado a Mariano por Corchia. Y este jugador de momento no ha dicho ningún día aquí estoy yo.

Ficha Técnica

Arsenal: Cech; Koscielny, Elneny (Wallcot, 78'), Monreal; Bellerín (Bramall, 46'), Ramsey, Willock (Xhaka, 61'), Chamberlain; Özil, Welbeck y Lacazette (Iwobi, 78').

Sevilla: David Soria (Sergio Rico, 46'); Mercado, Pareja, Carriço (Pizarro 74'), Escudero (Lenglet, 61'); N'Zonzi, Krohn-Dehli, Banega (Ganso, 61'); Correa (Corchia, 78'), Ben Yedder (Carlos Fernández, 80') y Nolito (Montoya, 46').

Goles: 0-1 (49') Correa. 1-1 (62') Lacazette. 1-2 (70') N'Zonzi.

Árbitro: A. Marrimor (inglés). Mostró tarjeta amarilla a Escudero y Krohn-Dehli.

Incidencias: Último partido de la Emirates Cup disputado en el estadio del mismo nombre ante unos 30.000 espectadores. El Arsenal, que venció en el anterior partido al Benfica por 5-2, es proclamado vencedor debido al sistema de puntuación que premiaba cada gol con un punto.