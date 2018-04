Una amarga victoria (1-0)

Lara, en el minuto 84, regaló una victoria al Sevilla Atlético que no sirve para salvar la categoría, pero sí para quitarse, en la medida de lo posible, el mal sabor de boca por el consumado descenso a Segunda División B. Una pérdida de categoría que llegó incluso antes de que Vicandi Garrido señalara el inicio del partido después del triunfo del Almería frente al Barcelona B.

La quinta victoria de la temporada llegó ante el Alcorcón, en un encuentro gris, lúgubre, taciturno...; en definitiva, bastante aburrido. Apenas algunos chispazos sueltos por parte de dos equipos que demostraron estar reñidos con el gol, como lo han hecho a lo largo de toda la temporada. Ser dos de los tres equipos que menos puerta ven de la categoría y la situación de ambos en la tabla clasificatoria no hacían presagiar una oda al fútbol espectáculo y ofensivo, como a la postre terminó siendo.

Escaso, cierto, pero la primera mitad tuvo un mayor protagonismo del conjunto local y pronto tuvo la primera opción clara de adelantarse en el marcador. La zaga alfarera regaló a Pozo un balón tras un mal despeje y el canterano sevillista se plantó delante de Casto, que salvó de forma excepcional el mano a mano.

Mientras que el Alcorcón lo intentaba con disparos lejanos, el filial sevillista intentaba poner algo más de carne en el asador para quedarse con los tres puntos. De hecho, en el ecuador de la primera parte, David evitó que Marc Gual rematara fácil un buen servicio de Pozo, que consiguió salvar un buen balón en largo.

El rival parecía estar en cuerpo, no en acto, y no conseguía inquietar de verdad a Juan Soriano. De hecho, no fue hasta el tramo final de la primera mitad cuando Nono, con un disparo desde la frontal , puso a prueba de verdad al guardameta sevillista, que atento detuvo en el centro de la portería.

El cuadro de Julio Velázquez, que anda metido en plena batalla por la salvación, dio un paso adelante en la segunda mitad. De hecho, en apenas diez minutos acumularon tres jugadas extremadamente peligrosas para los intereses sevillistas. Las dos primeras fueron prácticamente un calco. Dos pases desde la derecha que, Dorca, en primera instancia; y Nano, en segundo lugar, lanzaron desviados sus respectivos lanzamientos desde cerca del punto de penalti. La tercera en cuestión llegó con un fuerte disparo de Laure, que el lateral cruzó mandó fuera por poco.

Con el Alcorcón asediando y disputando los mejores minutos, el filial despertó y mandó un buen aviso en forma de contraataque. David Carmona lanzó un buen balón largo a la espalda de la defensa que Aitor Cantalapiedra, cuando encaraba a Casto, cruzó en exceso.

Fue el preludio del gol sevillista, que llegó apenas unos minutos después en un córner. Aitor Cantalapiedra lo botó, Casto salió mal y la pelota cayó a los pies de Lara, que sin oposición y a un metro de la línea de gol, sólo tuvo que empujarla para adelantar al filial sevillista.

Tuvo una última oportunidad el Sevilla Atlético de quitarle un poco de amargor a la victoria con un nuevo gol en el 91. La buena presión de Marc Gual provocó que Bellvis cediera a Casto, que cogió la bola con las manos. Cesión y libre indirecto que Curro mandó al cuerpo del guardameta, que logró tapar bien los huecos para evitar el segundo.