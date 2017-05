Jorge Sampaoli pide un imposible: dar más del cien por cien. La frase, tan usual en el mundo del deporte, ilustra sobre el quimérico deseo del Sevilla de intentar refrenar la calidad, el ímpetu y el ánimo de un equipo que no está dispuesto a dejar escapar un doblete histórico. Un Real Madrid que el argentino calificó como "el mejor equipo del mundo hoy por hoy".

El técnico sevillista está al margen de todo lo que no sea buscar al menos un punto que certifique la cuarta plaza. "No hay mayor estímulo para nosotros que la camiseta del Sevilla,que nos obliga a salir a darle una alegría a la gente". Desde luego, no lo estimula ser juez de la Liga entre Madrid y Barça: "No tengo preferencias, lo único que me interesa es que el Sevilla tenga la chance de estar lo más arriba posible, tener la revancha de lo que le pasó este año entre los mejores equipos del mundo", dijo sobre la clasificación para la Liga de Campeones. Para ello, buscará formar el equipo más competitivo pese a las importantes bajas: "No llegamos muy bien a este partido. Ayer se resintió Rami. Escudero no está al cien por cien y no va a jugar. Vitolo está bastante mermado después de su lesión. Mariano no va a estar, Iborra tampoco. Nasri tiene un problema en el tendón. Son situaciones que nos hacen bastante compleja la formación". Posteriormente, también se cayó Ganso...

Pero lo que más preocupa a Sampaoli es tener más contundencia ante el gol: "En Málaga se vio y se viene dando una tónica que no es favorable a nosotros, porque no concretamos la superioridad que tenemos en varias fases del encuentro. Vamos a jugar con un rival que aparte de ser muy dominador es muy contundente".

Enfrente estará un rival como el Madrid con la moral por las nubes: "Su estado de ánimo está muy alto, porque es el mejor equipo del mundo hoy por hoy, está en la final de la Champions, está jugándose el torneo en estas fechas que restan, con la moral muy alta. Realmente vamos a tener que tener muy buena tarde para enfrentarnos a un rival que está en un momento tan importante". Pero, ¿ve posible aún la tercera plaza? "Todo lo que pueda ser matemáticamente, aunque sea una pequeña chance, se buscará. Estamos atentos a que el equipo rinda al cien por ciento, que se va a necesitar más que eso para jugar contra un rival que está en un gran momento".

El entrenador sevillista elogió al Madrid como grupo: "Ha encontrado grupalmente a través de las rotaciones que el equipo no merme, las rotaciones han potenciado la siguiente fecha, una cosa muy extraña pero que tendrá gran mérito de su entrenador, Cuenta con 20 o 22 futbolistas que están todos a la misma altura". Y halagó a Zidane, claro: "Es un entrenador que me cuesta un poco analizar porque no lo conozco profundamente en su día a día, pero sus equipos en el campo han tenido un año increíble. No ha mermado su rendimiento más allá del nombre propio del que juegue". Contra todo eso, el sueño de dar la campanada: "Sería muy lindo repetir lo del partido de Liga, ganar en ese lugar donde el Madrid parece inexpugnable".