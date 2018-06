Dassaev: "Tenía varias ofertas, pero el Sevilla fue el que más pagó"

Rinat Dassaev, ex portero del Sevilla y un mito de la selección de Rusia en tres campeonatos del Mundo y una Eurocopa con la antigua Unión Soviética, ha recordado en una entrevista su paso por el Sánchez-Pizjuán en el club nervionense, cuyo fichaje, acometido bajo la presidencia de Luis Cuervas, fue un acontecimiento en la ciudad.

"Soñaba con jugar en el extranjero. Tenía varias ofertas, pero el Sevilla fue el que más pagó. Aunque jugué en el Sevilla, tengo buenos amigos, tanto sevillistas como béticos", señala a la agencia EFE el ex guardameta, que defendió la camiseta del Sevilla entre 1988 y 1991, aunque con un rendimiento muy irregular condicionado por su estado físico, con graves lesiones en ambas rodillas.

Dassaev, actual entrenador de porteros del Spartak de Moscú y embajador del Mundial de Rusia, ha señalado al español David de Gea como mejor portero de la cita que da comienzo en su país este jueves por delante de Neuer o Ter Stegen. “No me veo reflejado en los nuevos porteros. Soy muy crítico. ¿Keylor Navas? Es un portero medio. Salta mucho, pero no es alto y no tiene técnica. Oblak está parando bien y tiene futuro. Pero me quedo con la vieja guardia: Buffón y Cech. Y no les llame viejos. Si siguen jugando es que aún están en forma”, subraya, que asegura que su hijo de 12 años sigue sus pasos.

El ex sevillista, que coincidió con el austriaco Toni Polster en un Sevilla que generó mucha ilusión, recuerda su etapa en Nervión y su posterior función como entrenador de porteros. "Tuve una gran idea. Le dije al presidente del Sevilla que los porteros no podían ser entrenados por un jugador de campo. Trabajé un año en el segundo equipo, llegó Luis Aragonés y me subió al primer equipo", señaló.

"Trabajar con Aragonés fue muy interesante, era muy simpático y una persona realmente sabia"

Después de dos temporadas (1993-95), Aragonés abandonó el equipo hispalense y se quiso llevar al ruso al Valencia: "Trabajar con Aragonés fue muy interesante. Era muy simpático. ¡Cuántas veces nos sentábamos a hablar de fútbol, de la URSS y de política! Siempre me recordaba la final de la Recopa que perdió ante el Dinamo Kiev. Era una persona realmente sabia, por eso no me sorprendió cuando ganó la Eurocopa con España en 2008", destaca.