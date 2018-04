David Soria: "La Champions está aparcada, hay que asegurar la Europa League"

David Soria ha comparecido en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán tras un acto del programa 'Sácale partido al cole'. El guardameta madrileño ha fijado la actualidad en la Liga tras la derrota en la Liga de Campeones frente al Bayern Múnich: “Terminamos con un final agridulce, porque perdimos con dos goles de infortunio, pero ya hay que pensar en la Liga porque tenemos por delante dos finales”.

Opciones de remontar en Múnich: “Hicimos un buen partido con un desgaste físico bastante grande, porque ellos son un equipo muy fuerte que te domina muchas veces, y creo que se decidió por la mala suerte en los dos goles que encajamos. Pero creo que tenemos nuestras opciones para remontar allí en Múnich. Nosotros creemos en la remontada porque creo que tenemos en nuestras opciones, debemos tener mucha paciencia y ser contundentes en las dos áreas, si somos contundentes en las áreas, tenemos opciones de pasar”.

La Liga como foco inmediato: “La Champions está aparcada y en Liga tenemos que asegurar la Europa League como sea, ahora tenemos la primera final en Vigo, y luego de Balaídos tenemos otra con el Villarreal”.

Titularidad ante el Bayern: “A mí me pillo un poquito de sorpresa, llevo tres meses trabajando en la sombra esperando la oportunidad, me lo dijo el día antes y le dije que estaba trabajando mucho para que llegara este momento”.

Necesidad de seguir reivindicándose: “Jugar de titular es importante en cualquier momento, pero quizá al final de temporada te puede dar un plus para el año que viene. Lo importante es que si el míster decide darme continuidad aprovecharla y demostrar el nivel que puedo dar con una continuidad larga”.

Cambio de perspectiva: “Antes de hablar conmigo el lunes estuve trabajando mucho intentando convencer al míster de que me diera una oportunidad y ahora tengo que trabajar aún más, no puedo bajar la guardia en el caso de que siga jugando y esetoy con la misma ilusión de jugar partido tras partido. No ha dicho aún quién juega el sábado”.

Relación respetuosa con Sergio Rico: “Con Sergio tengo una relación muy buena y muy profesional y no hablamos de quién juega y quién no. Entre compañeros siempre existe una rivalidad, pero tenemos una relación muy respetuosa”.

Sin prioridad para ninguna competición: “Si somos listos tenemos que ir partido a partido. Todos los partidos de aquí al final son muy importantes, en Liga por la Europa League, la vuelta de cuartos de final de la Champions y la final de la Copa del Rey. No podemos quitar importancia a ninguna competición”.

El Celta, escollo duro: “Es un equipo muy intenso, dinámico, con un jugador en un gran momento de forma como Iago Aspas y que tiene la necesidad de ganar también para acercarse a los puestos de Europa”.

Victorias contra el cansancio psicológico: “Estamos llegando al final de temporada y para todos los futbolistas va pensando el cansancio a nivel psicológico, pero el cansancio se quita ganando”.