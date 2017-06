Dejar que junio se derrita

The Times aseguraba ayer que el hombre que pretende Conte para cubrir la vacante de Batshuayi es un ex sevillista, Fernando Llorente, a quien bien conoce de su etapa en la Juventus. El riojano ha marcado 15 goles en 33 partidos de la Premier durante su primera temporada en el Swansea.

También la posible vuelta de Jesús Navas, que después de agotar su contrato en el Manchester City pretende regresar a su tierra para consumir su carrera futbolística. Pero no a cualquier precio. La primera oferta sevillista no le ha satisfecho y su agencia de representación, Bahía, ejerce de contrapeso esgrimiendo ofertas alternativas. Fuentes cercanas a la negociación apuntan a que se acabará cerrando también por la predisposición de ambas partes, además de la aquiescencia de Eduardo Berizzo.

"Lo que no se puede cerrar en dos semanas se puede hacer en tres días", dijo José Castro el pasado jueves a la prensa cuando se le volvió a cuestionar por qué el club no había cerrado aún ningún fichaje para la próxima temporada. El gesto despreocupado del presidente en la respuesta, su media sonrisa, llevaba implícita una respuesta subliminal: el club tiene muy maduradas algunas gestiones, pero la estrategia es dejar pasar los días, que junio se consuma y que entre en vigor un nuevo ejercicio fiscal, el de la temporada 2017-18. Una consigna financiera cada vez más recurrente por Nervión.

El Inter no cede aún por Banega

El Inter juega sus bazas, e igual que consideró insuficiente la oferta de 9 millones de euros que el Sevilla realizó en su día por Jovetic, su reacción ha sido idéntica con la propuesta inicial del club de Nervión por Banega. Así lo manifestó Walter Sabatini, director técnico del club lombardo, al diario argentino Olé: "Es cierto que estamos hablando con el Sevilla, hubo contactos oficiales. Pero hay que tener paciencia porque por el momento no hay nada garantizado. Nueve millones de euros por Banega me parecen pocos". También abordó la noticia, publicada por la Gazzetta dello Sport, de que el Sevilla intentaría una negociación conjunta de Banega más Jovetic: "¿20 millones por Éver más Jovetic? No lo sé, no lo creo. Hasta este momento ellos tienen contrato con el Inter", argumentó Sabatini en sus respuestas. Las gestiones siguen su curso y se presumen dilatadas.