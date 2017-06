Diego Martínez entrenará a Osasuna y Agustín López ocupará su puesto

El entrenador del Sevilla Atlético, Diego Martínez, firmará en los próximos días un contrato por dos temporadas con el Osasuna y será suplido en el banquillo del filial sevillista por Agustín López, actualmente a cargo del primer equipo juvenil del club, informaron fuentes cercanas a la operación.

Diego Martínez Penas, nacido hace 36 años en Vigo, pertenece al cuerpo técnico del Sevilla desde 2009 y ha dirigido al filial sevillista durante las últimas cuatro temporadas, en las que logró un ascenso a Segunda A hace un año y la permanencia holgada en la Liga 1/2/3 en la presente campaña.

Entre sus anteriores cargos, además de dirigir al Sevilla C y al Sevilla juvenil, destaca su pertenencia al cuerpo técnico con el que Unai Emery se proclamó campeón de la Liga Europa en la temporada 2013-14.

Debido a la marcha de Diego Martínez, el Sevilla remodelará en profundidad el cuerpo técnico de sus escalafones inferiores: Agustín López promocionará del juvenil al filial, Chesco Pérez Garramiolo pasará del Sevilla C al juvenil y el ex futbolista internacional Carlos Marchena dirigirá al Sevilla C.