Berizzo: "Es una final, el partido más importante porque condiciona el resto"

Eduardo Berizzo ha analizado la elminatoria con el Basaksehir, que espera resolver mañana con un triunfo en la vuelta del play off de la Liga de Campeones. La ventaja de 1-2 es importante, pero no tanto como para afrontar el partido de forma relajada. "El planteamiento es salir a por el partido, implantar nuestro juego y dominarlo con el balón. No nos apoyaremos en el resultado de la ida, fue bueno, pero no debe condicionarnos para la vuelta", ha argumentado. "Es una final, el partido más importante hasta ahora porque condiciona todo lo demás", ha añadido.

Cambios en el once: "Podemos efectuar algún cambio mañana, pero la seriedad del partido es la misma que la de la ida. Vivimos el partido con la ilusión del club, del equipo, de la ciudad. Y esa responsabilidad la viviremos también de cara al partido".

Explicación sobre las rotaciones: Las rotaciones contra el Espanyol obedecían a dos circunstancias: el descanso para el partido de mañana. Los que repitieron, N'Zonzi y Lenglet, lo hicieron por lesión de un compañero, si no hubiesen descansado también. Y también por la circunstancia de poner a tono a toda nuestra plantilla, dándoles minutos a todos los jugadores de la plantilla. Y también con Borja Lasso, va a tener una participación de necesidad, y cuando lo necesitaremos estará. Fue por descansar y por otorgar a minutos a todos los miembros de la plantilla".

Una plantilla involucrada: "De cara a lo que viene, y ojalá sea que logremos el pase y juguemos de martes o miércoles y sábados o domingos, la acumulación de partidos nos obligará a que todo el mundo esté listo. Mi idea es que todo el mundo se sienta protatonista y partícipe del equipo. Luego el rendimiento de cada cual lo meterá o lo sacará del equipo. Pero todo el mundo tiene que sentirse protagonista. Necesito y creo en una plantilla de 25 futbolistas en la que todo el mundo se sienta necesario. Seguramente el equipo se meterá en una línea de repetición de futbolistas para que haya una fisonomía y un juego identificable, pero que todo el mundo se meta dentro de la idea sería lo saludable. .

Rotación de la portería: Los porteros también, que los dos se sientan importantes, a veces jugará uno y a veces jugará otro. He hablado con los dos porteros y les he dicho que estoy muy contento con el nivel de los dos porteros, tenemos dos porteros fantásticos. Y cuando necesitemos de uno o de otro estará listo".

Un delantero de otro perfil: Tenemos ese deseo de poder integrar a alguien más. La necesidad del lateral izquierdo es cierta y también quizá un delantero que combine cualidades con los dos centroatacantes de jugar al pie, de asociación... Tal vez haga falta un delantero potente, que marque, que marque pases, que tenga profundidad... También lo desea el club, pero hay que ver si se dan las oportunidades. Siempre surgen posibilidades de mercado y por qué no aprovecharlas.

La opción de Jovetic: Escucho, leo, sobre Jovetic. Lo conozco, es un futbolista de nivel, pero existen otras alternativas que la secretaría técnica baraja. Ojalá podamos contratar el deseo de contratar a un futbolista de ese nivel. Jovetic es un futbolista de nivel y quien venga debe venir a mejorar lo que tenemos. Es una posibilidad, pero hay otras. Mientras más se acerque el final del mercado surgirán más posibilidades.

Un partido crucial: "La palabra relajación la hemos erradicado. Vamos a enfrentarnos a un rival peligroso. Es el partido más importante de la temporada hasta aquí, porque condiciona lo que viene. Y a la afición quiero decirle que establezca un puente con el equipo. En este campo la gente se hace sentir, a veces rescata al equipo, lo pone en sintonía y eso me agrada mucho, que el equipo haga vibrar a su gente y que su gente se emocione con lo que ve en el campo".