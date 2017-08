Escudero, Mercado y Jesús Navas, entre los capitanes

La plantilla del Sevilla eligió recientemente a los capitanes para la nueva temporada y hubo alguna sorpresa llamativa, en particular por la inclusión de Escudero y Mercado. También llamó la atención que Jesús Navas no estuviese entre los cuatro mandos, pero el propio Mercado se encargó de explicarlo posteriormente durante su comparecencia previa a la vuelta del play off de la Liga de Campeones. El caso es que, aunque el club lo anunció ayer, la elección fue anterior a la llegada del palaciego, que es capitán de facto.

Pareja y Carriço, los dos más veteranos de todo el grupo de jugadores, pues este verano están iniciando su quinta temporada en el Sevilla, tras llegar ambos en 2013, son los dos primeros capitanes. El argentino releva a Iborra como el primero en el escalafón. Y los huecos que dejan el valenciano y Vitolo, que también arribaron ese año, son ocupados por Escudero, tras dos temporadas en Nervión, y Mercado, apenas un año después de su llegada, lo que ilustra su personalidad dentro del vestuario. "Es un honor poder ser parte de los capitanes", dijo el defensa.

¿Y Jesús Navas, que ya lució el brazalete ante el Espanyol, ante la ausencia de los cuatro capitanes electos? "Hablé con Nico (Pareja) de que Jesús Navas se incorporó luego de nuestra decisión y también es muy considerado por nosotros. Sería un buen gesto entre nosotros darle a Jesús un lugar entre los capitanes. Se lo merece y es un jugador muy importante para la institución también", explicó.