Franco Vázquez competirá por el '10'

Franco Vázquez aún no ha podido jugar esta temporada desde que se lesionase muscularmente después de participar en el primer partido de pretemporada. El argentino lleva ya un par de semanas ultimando su puesta a punto tras superar un desgarro fibrilar y tras el parón espera subirse al carro. La incógnita es, ante tanto cúmulo de centrocampistas y mediapuntas, en qué puesto lo ubicará Berizzo. Y a esta cuestión responde el propio jugador.

"En mi puesto hay muchos jugadores, llegó Ever (Banega), está Paulo (Ganso), entre los tres nos repartiremos minutos y obviamente vamos a pelear el puesto, pero siempre hay que ser compañero y si le toca a otro jugar en tu lugar, apoyarlo. Si le va bien al equipo te irá bien a vos también", dijo en los medios oficiales. De esta forma, está claro que Berizzo considera al Mudo como un 10, el organizador más adelantado en su dibujo de tres centrocampistas.

El argentino reconoce que no se esperaba este mal inicio. "Ha sido un momento difícil, porque es la primera vez que he estado parado tanto tiempo, pero ya estoy bien, he trabajado bien con los fisios y a la gente de recuperación, así que contento de poder estar a disposición del míster para poder jugar… La pretemporada es la parte más importante al principio", reconoció.

En su mente está entrar ya en el once y repetir el buen juego que exhibió en su primer año. "Sí, sí, ojalá, es lo que quiero, el año pasado fue de adaptación, hice buenos números, pero uno siempre quiere mejorar y seguir creciendo, ojalá se vea un mejor Franco, trabajo para eso", dijo.