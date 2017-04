Fútbol, ocasiones y a por el tercero

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, compareció en la sala de prensa del Sevilla con la impresión de haber realizado un buen encuentro repleto de ocasiones de gol, "18 ó 19 chances, algo poco habitual en la Liga", un juego que desea que se repita en las próximas fechas con el objetivo de lograr el tercer puesto."No estoy de acuerdo con que el Granada nos contagiara la poca intensidad de juego. Estuvimos todo el tiempo buscando el campo rival, no tuvimos contundencia, pero hicimos un partido muy bueno", declaró el entrenador nacido en Casilda, provincia de Santa Fe.

También tiene claro Sampaoli que el objetivo es arrebatar al Atlético la tercera posición de la clasificación, cuestión por la que fue preguntado durante la rueda de prensa: "Nos encontramos en el deseo de la búsqueda de esa posibilidad. Tanto el Real Madrid, como el Barcelona y el Atlético van a sumar muchos puntos hasta el final de la temporada, pero nosotros también intentaremos hacer lo mismo y esperar a que el Atlético se deje algunos puntos en el último tramo de la competición", dijo.

No oyó el técnico sevillista los pitos que le dedicó un sector del estadio en los prolegómenos. Sobre ese particular, Sampaoli declaró que "hasta hace poco sentía el cariño popular de la gente" y que, pese a todo, hará "lo posible para que el equipo siga sumando; eso será inmodificable".

Alrededor de la cuestión volvió a surgir la polémica que ha rodeado al club de Nervión en los días precedentes sobre la marcha o no del técnico a la dirección de la selección argentina. En esta ocasión, le mencionaron una información publicada que asegura su incorporación a la albiceleste el 22 de mayo. "Ya lo aclaré antes. Estoy abocado acá. Sólo pienso en el presente y en la situación del club y lo que pretendo es no desviar la atención", indicó antes de insistir en el agradecimiento que dedica a la AFA por haber pensado en él para el puesto de seleccionador, como ya sucedió al final del verano, pero, "como entonces, mi compromiso es el que tengo con el Sevilla. No tengo otra idea que pelear por la Liga de Campeones".

Tras los dos goles de Ganso, quien tan poco ha jugado durante la temporada, la siguiente pregunta se centró en la figura del brasileño. "Hizo un gran partido. Que viniera tuvo que ver conmigo y que no juegue también es una decisión mía", dijo de primeras antes de explicarlo: "En esa posición juegan muchos y hay competencia. Las elecciones tácticas me llevaron a otros nombres propios y a otras características. Que Ganso no juegue más es porque pensé que el equipo necesitaría otra cosa".