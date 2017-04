Ganso: "Espero quedarme y hacer cosas maravillosas"

A Paulo Henrique Chagas de Lima, Ganso en el mundo del fútbol, le ha venido muy bien la confianza que le ha dado Jorge Sampaoli dándole la titularidad en los dos últimos partidos. El brasileño está con energía después de tres meses y medio en blanco, dispuesto a aportar su clase en el tramo decisivo, y motivado para que esto le sirva como aval de continuidad en el Sevilla.

El jugador explicó sus intenciones y sus sensaciones en los medios del club. Esperaba jugar más, claro: "Sí, sí, pero como para muchos brasileños siempre en el primer año es más difícil. La adaptación no es fácil, porque es un fútbol completamente diferente. Espero que en la próxima temporada pueda jugar más".

De sus palabras se colige que haber estado tanto tiempo sin jugar no ha afectado a su ánimo, ni lo ha invitado a pensar en un cambio de aires. Quiere seguir aquí: "Sí, espero que me pueda quedar y que pueda hacer cosas maravillosas en este club".

Además, aún espera mostrar su mejor versión en el último mes de competición, porque asegura que no se ha visto aún al mejor Ganso: "No, creo que puedo hacer más cosas, más goles, más jugadas para que el estadio se quede encantado. Bueno, hay muchas cosas". Esta primera campaña, así pues, se la toma como de acomodamiento: "No es fácil la adaptación, pero creo que con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, voy a seguir mejorando y creciendo poco a poco... Claro que quiero triunfar en el Sevilla".