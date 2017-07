Ganso no se rinde: "Sé que soy capaz"

Ganso ha destacado en los encuentros que el Sevilla ha disputado en su gira por Japón, pero a pesar de ello su futuro no está claro, aunque él mantiene la esperanza de poder triunfar en Nervión. "Mi foco está puesto en hacer una buena temporada en el Sevilla y poder corresponder a las expectativas que se han depositado en mi fútbol. Sé que soy capaz de eso y estoy trabajando cada día para alcanzar mis objetivos en Europa", dijo el centrocampista en una entrevista en Globosporte.

Ganso confía al máximo en sus posibilidades para poder realizar una gran campaña en el Sevilla, lo que le permitiría tener opciones de jugar el Mundial de Rusia 2018 con Brasil, que es su gran deseo: "Puedo decir que no es un proceso fácil, requiere paciencia, mucha concentración y seriedad. Uno no se adapta sólo a un nuevo estilo de juego, sino también a los compañeros, a la nueva atmósfera, a la nueva metodología de trabajo, y a todo la parte cultural. Hay que soñar alto para evolucionar siempre. Tite ya mostró que convoca a los mejores y la competencia en gigantesca. Pero creo en mi potencial y me siento muy confiado. Si hago una buena temporada, estoy seguro de que mis posibilidades de ser convocado serán buenas".

El futbolista brasileño intentará convencer a Berizzo a lo largo de lo que resta de la pretemporada, al igual que su compañero Montoya, pues el futuro de ambos como sevillistas no está nada claro en estos momentos.